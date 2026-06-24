Caen dos sospechosos vinculados a más de 100 robos de farmacia

Monroe, NC.- Una operación conjunta entre autoridades de Carolina del Norte permitió la captura de dos hombres que presuntamente estarían relacionados con una extensa serie de robos a farmacias en varios estados. El operativo ocurrió en Monroe luego de una persecución que terminó con la recuperación de medicamentos recetados que, según los investigadores, provenían de un reciente robo.

El hecho que las autoridades difundieron el 23 de junio ocurrió la madrugada del jueves 18 de junio de 2026, agentes del Departamento de Policía de Monroe recibieron una alerta sobre un BMW negro que posiblemente participó en el allanamiento de una farmacia en Concord, Carolina del Norte. La información llevó a los oficiales a mantenerse atentos ante la posible presencia del vehículo en la zona.

Alrededor de las 4:15 a. m., un sargento del Departamento de Policía de Monroe identificó un automóvil con características similares mientras circulaba por Concord Highway, dentro de Monroe. El funcionario intentó realizar una parada de investigación, pero el conductor ignoró la indicación y aceleró para escapar.

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Los oficiales iniciaron una persecución y utilizaron dispositivos especiales para desinflar los neumáticos del vehículo. La estrategia permitió que el automóvil finalmente perdiera movilidad y se detuviera. En ese momento, varios ocupantes abandonaron el BMW y comenzaron a huir a pie.

Durante la fuga, los sospechosos arrojaron medicamentos con receta que los investigadores consideran parte del botín obtenido durante el robo a la farmacia. Los agentes recuperaron los productos mientras continuaban las labores de búsqueda en el área.

El Departamento de Policía de Monroe coordinó acciones con la Oficina del Sheriff de Union County para localizar a los individuos. Los equipos utilizaron drones y unidades K9 para rastrear la zona, una estrategia que permitió detener a dos personas involucradas en el caso.

Las autoridades identificaron a los arrestados como Rashaad Wilson, de 25 años, y Tomas Wesley, de 26 años, ambos residentes de Bishopville, Carolina del Sur.

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Durante el avance de la investigación, los detectives determinaron que los dos hombres podrían tener relación con más de 100 robos de farmacias registrados en diferentes estados. El caso continúa abierto mientras los investigadores trabajan junto con agencias policiales de otras jurisdicciones para establecer el alcance total de las actividades atribuidas a los sospechosos.

El jefe del Departamento de Policía de Monroe, Rhett Bolen, destacó la importancia de la colaboración entre organismos de seguridad y el uso de herramientas tecnológicas durante el operativo. Según explicó, la rápida respuesta de los oficiales, equipos K9 y operadores de drones permitió impedir la fuga y recuperar los medicamentos antes de que llegaran a la comunidad.

Las autoridades anticipan nuevos cargos a medida que avance la investigación y se analicen más evidencias relacionadas con los robos de farmacia.

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