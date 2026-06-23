Un gesto de solidaridad para Carlos Fermín y su familia

Charlotte, NC.- La comunidad de las Carolinas se ha unido para apoyar a Carlos Fermín, venezolano, quien actualmente enfrenta una dura batalla contra el cáncer de esófago. Ante esta difícil situación, familiares y amigos han organizado diversas iniciativas para ayudar a la familia a sobrellevar los gastos médicos y del hogar.

Una de las actividades solidarias se realizará el próximo lunes 29 de junio, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., en Monterrey Mexican Restaurant, ubicado en 10707 Park Road, Suite A, Charlotte, NC 28210.

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Las personas que deseen colaborar solo deben informar al gerente del restaurante que asisten en apoyo a Carlos Fermín. Un porcentaje de las ventas durante ese horario se destinará a ayudar a la familia.

Asimismo, quienes no puedan asistir al restaurante y deseen realizar una contribución económica pueden hacerlo a través de Zelle. Las donaciones las reciben en la cuenta de María Teresa Barrios, esposa de Carlos, a través del correo electrónico mtazocar@hotmail.com o al número (407) 218-3152.

María Teresa es ampliamente reconocida en la comunidad por su emprendimiento de arreglos florales. Durante este proceso, ha contado con el respaldo de familiares y amigos cercanos, quienes la han apoyado en el cuidado de sus hijos mientras acompaña a su esposo en el hospital.

Sin embargo, debido a la condición de salud de Carlos, María Teresa ha tenido que suspender temporalmente sus actividades laborales para permanecer a su lado, lo que ha incrementado las necesidades económicas del hogar.

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«No siempre sabemos lo que nos espera en el camino, pero sí sabemos con quién queremos recorrerlo. Cada día que pasamos juntos con fe es un regalo de Dios, cada sonrisa un recordatorio de que la vida vale la pena y cada abrazo una fortaleza que nos sostiene», escribió María Teresa Barrios en sus redes sociales junto a una fotografía familiar.

La familia agradece profundamente cada muestra de solidaridad y recuerda que cualquier aporte, por pequeño que sea, puede marcar una diferencia significativa en este momento tan difícil.

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