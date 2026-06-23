Trump felicita a De la Espriella y proyecta una nueva alianza de seguridad

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró desde el Despacho Oval la victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia, calificando el resultado del balotaje como un triunfo histórico para la seguridad del hemisferio.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense felicitó públicamente a quien llamó cariñosamente «El Tigre» y auguró el inicio de una «relación poderosa» entre Washington y Bogotá, enfocada de manera prioritaria en la defensa mutua y el control migratorio.

#EnDesarrollo “Será un gran presidente”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que la relación con Colombia será mucho mejor con Abelardo de la Espriella como presidente. Desde la Casa Blanca, Trump celebró el triunfo del candidato de la derecha, a quien apoyó para… pic.twitter.com/XfIyMI27vX — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 22, 2026

De la misma manera, Trump se atribuyó una influencia decisiva en el triunfo, señalando que De la Espriella ocupaba el décimo lugar en los sondeos previos hasta que recibió el respaldo explícito de su administración.

Trump elogió el trabajo De la Espriella

Asimismo. reveló que el propio presidente electo lo llamó telefónicamente la misma noche de los comicios para manifestarle su sincero agradecimiento por el apoyo político brindado, un gesto que permitió consolidar una ventaja final de casi 250,000 votos frente al aspirante de izquierda, Iván Cepeda.

🇺🇸🇨🇴 Trump se atribuye el triunfo de De la Espriella en Colombia https://t.co/k2BK8YqE64 "Lo apoyé. Estaba en el décimo lugar. Lo apoyé y ganó las elecciones", sostuvo el mandatario en una interacción con la prensa. pic.twitter.com/DcX1pZI2xz — RT en Español (@ActualidadRT) June 22, 2026

Por otro lado, Trump afirmó que «cuando la gente me aprecia, yo los aprecio; es así de simple», en alusión a los comentarios elogiables que el nuevo líder colombiano ha expresado hacia las políticas de la Casa Blanca.

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Según los reportes oficiales, la comunicación bilateral se concretó a las 8:30 p.m. del domingo, un espacio donde el líder estadounidense elogió la agresividad de la campaña de De la Espriella y le vaticinó que será «un gran presidente».

Por último, se conoció que con la llegada del nuevo gobierno colombiano la Casa Blanca proyecta integrar plenamente a la nación andina en la alianza regional denominada «Escudo de las Américas», un bloque estratégico diseñado para combatir con firmeza el narcotráfico y la inmigración irregular.