Registraduría confirma resultados y la izquierda traza su ruta en Colombia

Bogotá.- La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó el martes 23 de junio que el escrutinio oficial de los jueces coincide en un 99.997% con el preconteo inicial de la segunda vuelta presidencial.

De forma simultánea, la coalición política de izquierda Pacto Histórico emitió un comunicado en el que acepta los canales legales para tramitar reclamos, garantiza el respeto a los resultados definitivos y convoca a una masiva reorganización nacional mediante un «Frente Amplio» de cara al inminente cambio de gobierno.

Según el Boletín Informativo No. 125 de la autoridad electoral, el escrutinio de primer nivel fue completado con éxito gracias al despliegue de cerca de 9.000 jueces y notarios públicos en 2.992 comisiones escrutadoras a lo largo de todo el territorio nacional.

📢 Comunicado oficial. En un 99.997 % coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces. ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/6u0Y2PkCNr — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 23, 2026

De la misma manera, la Registraduría destacó que el extraordinario margen de coincidencia del 99.997% evidencia que las modificaciones al conteo de votos fueron mínimas. La entidad calificó este resultado como un éxito inédito en la historia democrática de Colombia, respaldado por el esfuerzo de más de un millón de ciudadanos, las Fuerzas Públicas y misiones internacionales de observación.

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Pacto Histórico agradeció el apoyo de los votantes

Por su parte, la Dirección Nacional Provisional del Pacto Histórico publicó una resolución en la que extendió un saludo de gratitud a los cerca de trece millones de ciudadanos que respaldaron el programa de transformación liderado por Iván Cepeda y Aída Quilcué.

La dirigencia de la coalición reconoció la estrecha diferencia numérica de la jornada electoral y ratificó que, si bien sus equipos jurídicos tramitarán todas las reclamaciones correspondientes ante las inconsistencias detectadas en las mesas, asumirán y respetarán de forma irrestricta los resultados finales que dicte la ley.

El comunicado de la izquierda colombiana también incluyó un fuerte apartado de política exterior, expresando su firme rechazo y condena a lo que calificaron como una indebida injerencia y constreñimiento electoral externo.

Cerca de 13 millones de colombianas y colombianos respaldaron un proyecto de cambio, democracia y justicia social. Somos la principal fuerza política y social del país. Convocamos a construir un gran Frente Amplio por la Vida, la Democracia, las Reformas Sociales, la Soberanía,… pic.twitter.com/Eh62tf3omZ — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) June 23, 2026

De la misma manera, el Pacto Histórico tachó de «inadmisible» el respaldo abierto de ciertos sectores de la administración y congresistas de los Estados Unidos a la campaña del candidato de derecha Abelardo de la Espriella, denunciando a su vez presiones políticas y supuestas amenazas de judicialización dirigidas a minar la soberanía del actual mandatario, Gustavo Petro.

Por último, anunciaron, la apertura de una nueva etapa estratégica mediante la creación del «Frente Amplio por la Vida, la Democracia y las Reformas Sociales».

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