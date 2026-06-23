Charlotte, NC.- El Charlotte-Mecklenburg Police Department informó los resultados de una nueva jornada de la iniciativa Queen City Safe, un programa enfocado en la reducción de la delincuencia violenta y el fortalecimiento de la seguridad pública en distintos sectores de la ciudad. Durante el pasado fin de semana, los esfuerzos se concentraron en la División North Tryon, una de las áreas identificadas como prioritarias debido a diversos indicadores de actividad criminal y reportes realizados por la comunidad. Ya en un primer momento revelaron un primer balance y ahora sumaron un reporte con más incidencias.

Focusing in our North Tryon Division this past weekend, our Queen City Safe initiative successfully removed illegally possessed firearms, curtailed open‑air narcotics activity, and addressed individuals contributing to violent crime. Partnered with the ALE, Mecklenburg County… pic.twitter.com/TAcogqR7LU — CMPD News (@CMPD) June 23, 2026

El operativo reunió a múltiples organismos estatales y locales que trabajaron de manera coordinada para intervenir zonas consideradas de alto impacto en materia de seguridad. Entre las agencias participantes figuraron la División de Control de Bebidas Alcohólicas de Carolina del Norte (ALE), la Junta ABC del Condado de Mecklenburg, el Departamento de Justicia Juvenil (DJJ) y la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte, además de unidades especializadas del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg.

Las autoridades señalaron que la planificación de las acciones respondió a un análisis detallado de datos criminales y a información aportada por residentes de los sectores intervenidos. Esta metodología permitió enfocar los recursos en áreas donde los organismos de seguridad detectaron mayores riesgos para la calidad de vida de los ciudadanos.

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Como resultado de las labores desplegadas, los equipos de seguridad realizaron 168 paradas de tráfico y emitieron 61 citaciones por diferentes infracciones. Asimismo, los agentes concretaron 25 arrestos relacionados con diversos delitos investigados durante la operación.

Uno de los principales objetivos consistió en retirar de circulación armas de fuego en posesión ilegal y reducir la actividad relacionada con la venta y distribución de sustancias ilícitas. En ese sentido, los funcionarios decomisaron aproximadamente 538 gramos de narcóticos, una cantidad que las autoridades consideran significativa dentro de los esfuerzos para combatir el tráfico de drogas en la zona.

Los operativos también permitieron la incautación de más de 9.700 dólares en efectivo, dinero que forma parte de las investigaciones en curso relacionadas con actividades criminales. Paralelamente, los organismos competentes emitieron cuatro citaciones por violaciones a las normativas que regulan la venta y distribución de bebidas alcohólicas.

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Representantes de la iniciativa Queen City Safe destacaron la importancia de la cooperación entre agencias para alcanzar resultados efectivos en la lucha contra el crimen. Según indicaron, la combinación de inteligencia policial, análisis de datos y colaboración institucional fortalece la capacidad de respuesta frente a las amenazas que afectan a las comunidades.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de mantener operativos similares en distintos sectores de Charlotte, con el propósito de prevenir hechos violentos, reforzar la seguridad ciudadana y responder a las preocupaciones expresadas por los residentes.

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