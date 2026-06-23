Lancaster, SC.- El condado Lancaster se prepara para conmemorar un importante acontecimiento en la historia del país con una jornada festiva que reunirá a residentes y visitantes en un ambiente familiar. La celebración, denominada “Rockin’ Stars & Stripes”, formará parte de las actividades organizadas en honor al 250 aniversario de Estados Unidos y ofrecerá entretenimiento para personas de todas las edades el próximo 3 de julio de 2026 de 5.30 p.m. a 9:45 p.m.

El evento tendrá lugar en el Complejo Atlético Buford, ubicado en el 4073 Hurley Walters Road. Las actividades se llevarán a cabo con un programa diseñado para promover la convivencia comunitaria y el espíritu festivo previo al Día de la Independencia.

Los organizadores anunciaron una amplia variedad de atracciones para los asistentes. La programación incluirá presentaciones de música en vivo, concursos, actividades recreativas para niños y adultos, juegos interactivos y espacios destinados al disfrute familiar. Además, varios camiones de comida ofrecerán diferentes opciones gastronómicas durante toda la jornada.

Uno de los momentos más esperados de la celebración llegará a las 9:30 p.m, cuando un espectáculo de fuegos artificiales ilumine el cielo del condado. Los organizadores esperan una importante asistencia de público para presenciar el cierre de una noche dedicada a la historia, la cultura y la unión comunitaria.

Las autoridades locales también participarán activamente en el desarrollo del evento. La Oficina del Sheriff del Condado Lancaster informó que desplegará personal durante toda la actividad con el propósito de garantizar la seguridad de los asistentes y brindar apoyo a las familias que participen en la celebración.

Los agentes permanecerán en distintos puntos del recinto para atender cualquier situación que requiera asistencia. La institución invitó a los ciudadanos a acercarse a los ayudantes y oficiales presentes durante la jornada, ya sea para realizar consultas, solicitar orientación o simplemente compartir un saludo.

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La celebración busca fortalecer los lazos entre los residentes del condado y generar espacios de encuentro en torno a una fecha significativa para la nación. Los organizadores destacaron que el evento mantendrá acceso gratuito para el público, una decisión que permitirá una participación amplia de la comunidad.

Con actividades recreativas, música, gastronomía y un espectáculo pirotécnico como cierre, Lancaster espera vivir una noche especial en la que vecinos y visitantes compartan una experiencia memorable. La conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos ofrecerá así una oportunidad para celebrar la historia del país y reforzar el sentido de comunidad entre quienes forman parte de esta región de Carolina del Sur.

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