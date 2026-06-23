Investigan accidente mortal en North Division

Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están investigando una colisión fatal que ocurrió en North Division.

Fatal Crash Investigation in the North Division: https://t.co/Oz5ltoPFQe pic.twitter.com/IoOzRnzi2H — CMPD News (@CMPD) June 23, 2026

El hecho ocurrió el 18 de julio de 2025, aproximadamente a las 9:01 p.m., agentes de la División Norte del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg, del Departamento de Bomberos de Charlotte (CFD) y de MEDIC respondieron a un accidente de tráfico en el que se vio implicado un peatón en la manzana 2300 West Sugar Creek Road.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un peatón tendido en la calzada con heridas graves. Los testigos declararon que el peatón fue atropellado por una camioneta SUV plateada que se dio a la fuga. Los servicios de emergencia médica llegaron y trasladaron al peatón, identificado como Frank Leon Dent, de 64 años, al hospital con heridas graves.

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Recientemente, los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves fueron notificados del fallecimiento de la víctima a causa de las lesiones sufridas en la colisión.

La investigación preliminar indica que la víctima cruzaba la calle fuera del paso de peatones señalizado cuando fue atropellada. El vehículo que la atropelló se dio a la fuga y no avisó a las autoridades.

Los familiares más cercanos de la víctima han sido notificados de su fallecimiento.

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La investigación de este caso está en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD la irá publicando a medida que se disponga de más información. Si usted fue testigo del accidente o tiene información al respecto, comuníquese con el detective Worthy al 704-432-2169, extensión 4. También puede proporcionar información de forma anónima llamando a Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil P3 Tips de Charlotte Crime Stoppers o visitando su sitio web. Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20250718-2101-03.

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