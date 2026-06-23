HSI arresta a exmaestra venezolana vinculada al Tren de Aragua en Chicago

Chicago.- El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) confirmó que agentes del brazo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) ejecutaron la detención de una exmaestra de nacionalidad venezolana, acusada de complicidad en un tiroteo masivo vinculado a la organización criminal Tren de Aragua.

En un comunicado explicaron que la detenida fue identificada como de Giovanna Mercedes Moreno Occhipinti de 32 años. Sobre el incidente, explicaron que ocurrió en diciembre de 2024 durante una fiesta casera en Chicago, se saldó con la muerte de tres personas y múltiples heridos, un caso que ha reavivado la controversia nacional sobre las llamadas «ciudades santuario».

De acuerdo con los reportes oficiales federales, Moreno Occhipinti, quien posee doble nacionalidad (venezolana e italiana), fungió como la conductora de los dos autores materiales del ataque, identificados como Ricardo Granadillo Padilla y Edward Martinez Cermeno.

Señalaron que tras la ejecución del crimen, la policía local descubrió un arsenal de armas ocultas en el vehículo de la sospechosa, determinando que la mujer facilitó activamente la huida de los sicarios para evadir a las fuerzas del orden. Pese a ser arrestada el 5 de diciembre por cargos de armas, políticos de la administración santuario de Chicago ordenaron su liberación de la cárcel sin emitir la respectiva notificación obligatoria al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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Se encuentra bajo custodia federal y espera expulsión del país

Por otro lado, indicaron que la intervención directa del Gobierno federal se concretó luego de que la oficina del Fiscal del Estado del Condado Cook determinara que no procedería con el procesamiento penal de los sujetos.

Enfatizaron que ante la inacción de las autoridades judiciales locales, el Grupo de Contrabando y Trata de Personas de la división HSI Chicago tomó la determinación de iniciar una persecución independiente, logrando la captura de Moreno Occhipinti a altas horas de la noche del pasado 13 de mayo de 2026, manteniéndose actualmente bajo custodia federal en espera de su expulsión formal del país.

Al respecto, Lauren Bis, la secretaria Asistente Interina del DHS, señaló que «esta extranjera ilegal que solía trabajar como maestra estuvo implicada en un tiroteo masivo en Chicago que mató a tres personas. Aunque la policía la arrestó poco después, los políticos de la ciudad santuario la liberaron sin notificar al ICE”.

“Bajo la administración del Presidente Trump y el Secretario Mullin, el DHS está haciendo el trabajo que los políticos de Illinois se niegan a hacer: poner a los ciudadanos estadounidenses primero y remover a estos peligrosos criminales de nuestras comunidades», acotó.

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