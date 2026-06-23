EE.UU. sanciona a la red militar GAESA y advierte a la banca extranjera

Washington.- El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la imposición de nuevas sanciones contra entidades vinculadas a GAESA, el poderoso conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas de Cuba.

A través de sus redes sociales, destacó que la medida busca cortar los canales financieros y logísticos de la élite de La Habana, a la que Washington acusa de desviar los recursos de la isla hacia la represión interna y el espionaje, en detrimento de las necesidades básicas de la población civil.

De la misma manera, el jefe de la diplomacia estadounidense denunció el continuo deterioro de las condiciones de vida en Cuba y calificó al régimen de brutal y corrupto.

The situation in Cuba is devolving as the island’s corrupt, brutal and anti-American Communist regime continues to prioritize its own total control over the freedom, opportunity and basic wellbeing of the Cuban people. The Cuban military-controlled conglomerate GAESA has… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 23, 2026

Rubio enfatizó que GAESA ha operado persistentemente como la principal herramienta de desfalco de las cúpulas del poder, priorizando el control social, la subversión ideológica y las actividades de contrainteligencia antes que la inversión en infraestructura crítica, tales como escuelas, hospitales y plantas de energía eléctrica.

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Bloquean la red GAESA

Por otro lado, la nueva designación del Departamento de Estado bloquea de forma directa a corporaciones específicas de la red GAESA encargadas de la movilización de activos físicos y capitales, así como a firmas dedicadas a la explotación comercial de las reservas minerales y metalúrgicas del país caribeño.

Asimismo, se conoció que con este paso regulatorio, Washington busca neutralizar la obtención de ganancias ilícitas derivadas de los recursos naturales de la isla, fondos que el gobierno norteamericano asegura son utilizados para sostener el aparato de seguridad estatal.

«Cualquiera que preste servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionado él mismo. Los bancos extranjeros y otras empresas que prestan servicios a estas entidades deben congelar esas actividades inmediatamente», precisó Rubio. Al mismo tiempo, ratificó el endurecimiento de la política exterior para frenar el flujo de divisas que oxigena los componentes represivos en el Caribe.

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