Cristiano Ronaldo hace historia en seis Mundiales y Portugal golea 5-0

Houston.- El legendario delantero y capitán de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, grabó su nombre en una página inédita del fútbol internacional al convertirse en el único jugador en la historia en marcar goles en seis ediciones diferentes de la Copa Mundial de la FIFA.

A sus 41 años, el astro luso acalló los cuestionamientos recientes de la crítica con un espectacular doblete que guio la contundente victoria de su país por 5-0 frente a Uzbekistán, en la segunda jornada del Grupo K.

La histórica hazaña del portugués comenzó a fraguarse apenas al minuto 6 del encuentro disputado en el Estadio de Houston. Tras una descolgada por la banda derecha, João Cancelo envió un centro preciso al corazón del área que Cristiano Ronaldo conectó con un potente remate raso, batiendo las redes asiáticas para decretar el 1-0 y desatar la euforia por su nuevo récord ecuménico.

A 5️⃣ star Portugal performance! #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026

Medios deportivos indicaron que posteriormente, al minuto 39, el atacante firmó su doblete de la tarde al capitalizar una asistencia en el área chica y colocar el 3-0 provisional antes del descanso.

⚽️ 39' BIIIIIIIIIIIIIIS!! CRISTIANO RONALDO!!! Contra-ataque letal de Portugal, orquestrado por Bruno Fernandes. O camisola 8 avançou e desmarcou o 7. Na cara do golo, desviou do guarda-redes e… SUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII x2! 🤩#PORUZB | 3-0 | #VaiDarPortugal #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pDPup0Gj8A — Portugal (@selecaoportugal) June 23, 2026

Portugal mantuvo control en el segundo tiempo

Asimismo, entre las anotaciones del capitán, el lateral izquierdo Nuno Mendes incrementó la ventaja al minuto 17 con un soberbio cobro de tiro libre que dejó sin opciones al guardameta rival, encarrilando de forma temprana un triunfo clave para las aspiraciones europeas.

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En la segunda mitad, la tónica del compromiso se mantuvo bajo el absoluto control de Portugal, ante una escuadra de Uzbekistán que lució completamente superada en todas sus líneas.

La presión de los lusos provocó un infortunio defensivo al minuto 60, cuando un remate impactó en el portero Abduvohid Nematov para terminar en gol en propia puerta. El sello definitivo a la goleada llegó en el tramo final, al minuto 87, por conducto de Rafael Leão, quien definió de gran manera tras ingresar desde el banquillo de suplentes.

Medios deportivos destacaron que con este contundente resultado avalado por las estadísticas oficiales de la FIFA, Portugal se ubica momentáneamente en el liderato del Grupo K con 4 puntos y una favorable diferencia de goles de +5, quedando con un pie adentro de los dieciseisavos de final.

Es de mencionar, que el combinado portugués buscará asegurar la primera posición del sector el sábado 27 de junio a las 7:30 p. m. (hora local), cuando enfrente a la Selección de Colombia en el cierre de la fase regular en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

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