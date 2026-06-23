Corte de Apelaciones reactiva deportaciones aceleradas de Trump

Washington.- En un fallo judicial para la política migratoria de los Estados Unidos, una corte federal de apelaciones del Circuito de D.C. votó 2-1 a favor de restaurar la masiva expansión de las deportaciones fast-track (remoción acelerada) respaldada por el Gobierno de Donald Trump.

A través de un comunicado se conoció que el dictamen, emitido el martes 23 de junio de 2026 bajo el caso No. 25-5320, revierte un bloqueo legal previo y otorga luz verde para que el sistema de control fronterizo aplique este mecanismo expeditivo a nivel nacional, abarcando toda la extensión de autoridad que el Congreso de la Unión tiene autorizada por ley.

🚨 In a 2-1 vote, the D.C. Circuit has restored the Trump administration's 2025 expansion of expedited removal for noncitizens, allowing the DHS to apply expedited removal nationwide to the full extent Congress authorized. pic.twitter.com/eZuqZ88N9r — SCOTUS Wire (@scotus_wire) June 23, 2026

En este sentido, la decisión de la corte de apelaciones deja sin efecto un fallo emitido en agosto de 2025 por la jueza de distrito Jia Cobb, quien había frenado cautelarmente la medida tras una demanda interpuesta por la coalición de derechos de los inmigrantes Make The Road New York.

Por otro lado, el litigio central cuestionaba las directrices implementadas por la Casa Blanca en enero de 2025, las cuales buscaban ampliar sustancialmente el perfil de los no ciudadanos elegibles para una expulsión inmediata sin necesidad de pasar por el filtro regular o las audiencias ante un juez de inmigración.

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Organizaciones de migrantes rechazan fallo judicial

De la misma manera, es de destacar que el veredicto judicial permite que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), liderado por el secretario Markwayne Mullin, detenga y deporte de manera expedita a cualquier extranjero indocumentado arrestado en cualquier parte de EE. UU. que no pueda demostrar una estancia continua de al menos dos años en el país.

Asimismo, se conoció que en los argumentos de la mayoría, el juez de circuito Justin Walker, nominado por Trump, dictaminó que el Poder Ejecutivo cuenta con la legitimidad legal para expandir la remoción acelerada hasta el máximo alcance contemplado por los estatutos del Poder Legislativo.

La opinión de Walker, respaldada en su mayor parte por la jueza de circuito Neomi Rao, puntualizó que el sistema diseñado por el Congreso opera con rapidez y restricciones prácticas contempladas en la propia ley, por lo que no se demuestra que las directrices priven a los afectados de una oportunidad significativa de ser escuchados.

Es de recordar, las organizaciones demandantes, integradas por Make The Road New York y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), sostienen firmemente que este formato despoja a los migrantes de sus garantías constitucionales básicas de debido proceso de la Quinta Enmienda.

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