CMPD realizó más de 50 arrestos durante operativo

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) realizó otro operativo durante el fin de semana de vigilancia proactiva, protección comunitaria y esfuerzos coordinados para la reducción del delito mediante dos iniciativas principales: Queen City Safe y Center City Weekend High-Visibility Enforcement. Ambas iniciativas reflejan el compromiso constante del CMPD para reducir los delitos violentos, prevenir el desorden y garantizar que Charlotte siga siendo un lugar seguro para residentes, familias y visitantes. En total fueron más de 50 arrestos.

This past weekend was another strong example of proactive enforcement, community protection and coordinated crime‑reduction efforts with significant results from two major initiatives: Queen City Safe and Center City Weekend High‑Visibility Enforcement. Our North Tryon and… pic.twitter.com/mHHy1Ecaca — CMPD News (@CMPD) June 23, 2026

El viernes 19 de junio de 2026, el CMPD se asoció con Alcohol Law Enforcement (ALE), Mecklenburg County Alcohol Beverage Control (Meck ABC), el Departamento de Justicia Juvenil (DJJ) y la Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte (NCSHP) para llevar a cabo una operación de control a gran escala en la División North Tryon del CMPD. El esfuerzo se centró en corredores de alta criminalidad, incluyendo el corredor Sugar Creek Road/Reagan Drive, el área de Blackwood Avenue/Commercial Avenue, el corredor North Tryon Street/Tom Hunter Road, el área industrial de Atando Avenue y el corredor Northchase Drive/North Tryon Street. Estas áreas fueron identificadas a través de datos de criminalidad y quejas de la comunidad relacionadas con delitos violentos, actividad de narcotráfico, delitos con armas de fuego, prostitución, delitos contra la propiedad y desorden público.

Lee también: CMPD investiga un homicidio al norte de Charlotte

La operación produjo resultados de aplicación de la ley sustanciales, entre los que se incluyen:

168 controles de tráfico

61 citas

25 arrestos

Nueve armas de fuego incautadas

Se incautaron 538 gramos de narcóticos.

Se confiscaron 9.754 dólares en efectivo.

Se realizaron 7 inspecciones de ABC y se detectaron 4 infracciones.

Junto con agencias asociadas, unidades especializadas del CMPD, incluyendo la Unidad de Control de Bebidas Alcohólicas (ABC), las Unidades de Reducción del Crimen (CRU), el Grupo de Trabajo contra la Conducción bajo los Efectos del Alcohol (DWI), la Unidad de Motores, la Unidad Canina (K9), el equipo de Responsabilidad Juvenil y Empoderamiento de Desvío (JADE), la Unidad del Distrito de Entretenimiento (EDU) y la Oficina de Investigaciones Especiales (SIB), llevaron a cabo vigilancia, interceptación de conductores ebrios, inspecciones reglamentarias y aplicación selectiva de la ley contra infractores reincidentes. Además, los oficiales desmantelaron máquinas de juego ilegales, recuperaron vehículos robados, confiscaron armas de fuego ilegales y realizaron múltiples arrestos por delitos graves relacionados con drogas.

Desde enero hasta junio de 2026, el programa Queen City Safe ha dado como resultado casi 1.000 controles de tráfico, 134 arrestos, la incautación de 63 armas de fuego y la retirada de más de 4.400 gramos de narcóticos de la circulación, lo que demuestra el impacto sostenido de la estrategia policial proactiva del CMPD.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) también llevó a cabo un operativo coordinado de vigilancia intensiva en el centro de la ciudad los días 19 y 20 de junio de 2026. Esta iniciativa, centrada en la zona alta de la ciudad, complementó el programa Queen City Safe, concentrándose en la prevención de la violencia juvenil, la reducción del desorden nocturno, el mantenimiento de un flujo de tráfico seguro y el cumplimiento de las normas sobre vendedores ambulantes y venta de alcohol en zonas de alta actividad. Al igual que el operativo en toda la ciudad, este operativo se basó en el despliegue de recursos mediante datos y la rápida movilización de los mismos para abordar los problemas emergentes.

Otro operativo

El operativo en Uptown produjo resultados significativos en materia de seguridad pública durante ambas noches.

El viernes 19 de junio de 2026, los agentes registraron:

3 arrestos

6 paradas de tráfico

1 arma de fuego incautada

11 multas de estacionamiento

Dos vehículos remolcados

1 multa por infracción de la ordenanza sobre ruido (silenciador ruidoso)

Los cargos incluían: agresión a un funcionario público, infracciones por posesión de envases abiertos, portación de arma oculta (arma de fuego), alteración del orden público, resistencia a la autoridad, demora y obstrucción, conducción bajo los efectos del alcohol e infracciones a la ordenanza sobre ruido.

Lee también: CMPD investiga accidente mortal en Steele Creek Division

Además el sábado por la noche, 20 de junio de 2026, los agentes se toparon con una gran concentración de menores, con más de 200 adolescentes, en el parque Romare Bearden, un fenómeno conocido como «toma de posesión juvenil». El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) desplegó rápidamente recursos adicionales para mantener el orden, dispersar a la multitud y garantizar un entorno seguro para los visitantes del parque, los negocios y los residentes.

Resultados

También los resultados del operativo de vigilancia del sábado incluyeron:

24 arrestos (23 de ellos menores de edad)

Trece padres fueron citados por contribuir a la delincuencia de un menor.

1 arma de fuego incautada

Los cargos incluyeron: violaciones por envase abierto, portar un arma oculta (arma de fuego), contribuir a la delincuencia de un menor, resistirse, obstruir, demorar, allanamiento de morada, riña, conducción temeraria, conducta desordenada, violaciones del toque de queda, violaciones del uso de mascarilla e impedir el tráfico.

Además se realizaron 4 inspecciones de ABC y se detectaron 2 infracciones.

Finalmente, tanto el programa Queen City Safe como el operativo de vigilancia intensiva de fin de semana en el centro de la ciudad ponen de manifiesto el continuo compromiso del Departamento de Policía de Charlotte (CMPD) con la reducción de la delincuencia violenta y el fortalecimiento de la colaboración con las agencias estatales y locales. El CMPD continuará con estos esfuerzos durante todo el verano y más allá, garantizando que Charlotte siga siendo una ciudad segura, dinámica y acogedora para todos.

Video: CMPD identifica las zonas con mayor indice delictivo en Charlotte y refuerza actividades.