Cine al aire libre en el YMCA de Johnston: Lilo & Stitch

Charlotte, NC.- La iglesia NoDa y el YMCA de Johnston se unen para organizar proyecciones de películas al aire libre en el YMCA de Johnston, ubicado en 3025 N Davidson Street, Charlotte, NC.

El viernes 26 de junio de 2026, a las 7:30 p.m., disfrute de la versión en vivo de Lilo & Stitch. La entrada es gratuita. El estacionamiento del YMCA es gratuito.

El evento también incluye actividades para niños, perritos calientes, nachos, palomitas de maíz, dulces y bebidas.

Sinopsis de Lilo & Stitch

Lilo & Stitch es una conmovedora historia de amistad, familia y aceptación que combina aventura, humor y emoción. La película sigue a Lilo, una niña hawaiana que vive en la isla de Kauai junto a su hermana mayor Nani, quien asumió la responsabilidad de cuidarla tras la pérdida de sus padres. Mientras intenta encontrar su lugar en el mundo y sentirse comprendida, Lilo adopta a un extraño animal que llega a su vida con una apariencia peculiar y una personalidad difícil de controlar.

Ese pequeño ser resulta ser Stitch, un experimento extraterrestre creado para causar destrucción y escapar de quienes intentan capturarlo. Aunque al principio Stitch solo busca protegerse y aprovecharse de la situación, poco a poco descubre el significado del cariño, la lealtad y la familia gracias al vínculo que construye con Lilo.

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Finalmente, a través de sus ocurrencias y desafíos, ambos personajes aprenden que una familia no siempre depende de los lazos de sangre, sino del amor, la unión y el compromiso de permanecer juntos. Con la filosofía hawaiana de “ohana”, que representa que nadie queda atrás ni se olvida, la película transmite un mensaje sobre la importancia de aceptar las diferencias y encontrar un hogar donde exista comprensión y afecto.

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