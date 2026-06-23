Charlotte, NC.- El Concejo Municipal de Charlotte eligió oficialmente al abogado Robert E. “Rob” Harrington como nuevo alcalde interino de la ciudad, una designación que marcará el inicio de una nueva etapa administrativa a partir del próximo 1 de julio de 2026. Harrington ocupará el cargo hasta diciembre de 2027, cuando concluirá el período pendiente de la actual gestión municipal.

Charlotte City Council selected Robert Harrington as interim mayor to help guide Charlotte through its next chapter.

I'm grateful for Harrington's leadership and for the care he will bring to this role. Charlotte's future is bright, and I know this city will continue moving… — Mayor Vi Lyles (@CLTMayor) June 23, 2026

La transición ocurre después de que la alcaldesa Vi Lyles anunciara su renuncia anticipada en mayo. Lyles, quien hizo historia como la primera mujer afroamericana en dirigir Charlotte, decidió abandonar sus funciones a finales de junio para concentrarse en su vida familiar y compartir más tiempo con sus nietos.

Harrington llega al liderazgo municipal con una amplia trayectoria en el ámbito legal y empresarial. El nuevo alcalde interino se desempeña como socio de la firma Robinson Bradshaw, donde desarrolla una reconocida carrera como abogado comercial. Además, actualmente preside la Asociación de Abogados de Carolina del Norte, una organización que representa a profesionales del derecho en el estado.

Lee también: Charlotte inicia la búsqueda de un nuevo alcalde tras la renuncia anticipada de Vi Lyles

Durante el proceso de selección ante el Concejo Municipal, Harrington asumió un compromiso clave para garantizar una competencia electoral abierta en el futuro. El abogado confirmó que no participará como candidato en las elecciones municipales previstas para noviembre de 2027, una decisión que permitirá que otros aspirantes compitan por la alcaldía sin la ventaja de enfrentar a un funcionario en ejercicio.

La nueva administración tendrá una duración aproximada de 18 meses y enfrentará varios desafíos prioritarios para la ciudad. Harrington adelantó que su gestión centrará esfuerzos en fortalecer la transparencia institucional, mejorar las estrategias de seguridad pública y avanzar en soluciones relacionadas con la vivienda asequible.

Lee también: Alcaldesa Vi Lyles anuncia su renuncia seis meses después de su reelección

Entre los temas más complejos de su agenda aparece el debate sobre proyectos de infraestructura que generan posiciones divididas entre residentes y autoridades. Uno de los principales puntos de discusión será la expansión de carriles de peaje en la autopista I-77, una iniciativa que ha provocado opiniones encontradas por su impacto en la movilidad y el desarrollo urbano.

Con la llegada de Harrington, Charlotte inicia un período de transición política en el que las autoridades municipales buscarán mantener la estabilidad del gobierno local mientras preparan el escenario para las próximas elecciones. El nuevo alcalde interino tendrá la responsabilidad de administrar esta etapa con énfasis en la confianza ciudadana y la atención de los principales desafíos que enfrenta una de las ciudades con mayor crecimiento en Estados Unidos.

Video: Alcaldesa Vi Lyles acompaña a manifestantes en Charlotte