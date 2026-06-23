Craven, NC.- La Oficina del Sheriff del Condado Craven solicitó la colaboración de la comunidad para identificar a una mujer que figura como persona de interés en una investigación relacionada con presunto fraude mediante el uso de dinero falsificado.

Según la información difundida por las autoridades, la investigación se centra en una serie de incidentes registrados en varios establecimientos comerciales de los condados Craven y Jones, en Carolina del Norte. Los investigadores señalaron que la sospechosa habría utilizado múltiples billetes falsos de 50 dólares para realizar transacciones en diferentes negocios de la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, la mujer entregó los billetes presuntamente falsificados a cambio de tarjetas de regalo, una modalidad que suele dificultar el rastreo inmediato de los fondos obtenidos. Los detectives continúan recopilando evidencia y revisando registros comerciales con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos y determinar el alcance total de las operaciones investigadas.

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La circulación de moneda falsificada representa una preocupación constante para comerciantes y autoridades debido a las pérdidas económicas que puede generar. En muchos casos, los negocios descubren el fraude después de completar la transacción, cuando los empleados detectan irregularidades en los billetes o las entidades bancarias rechazan el dinero durante los depósitos.

Las autoridades indicaron que la mujer buscada no enfrenta una condena judicial y que los investigadores desean interrogarla como parte del proceso para esclarecer los hechos. Por ese motivo, la Oficina del Sheriff hizo pública la solicitud de ayuda ciudadana con la esperanza de obtener información que permita establecer su identidad y ubicación.

Los organismos de seguridad destacaron el papel de la comunidad en este tipo de investigaciones. En numerosas ocasiones, los datos aportados por ciudadanos han permitido acelerar pesquisas relacionadas con delitos financieros y otros casos que requieren identificar a personas captadas por cámaras de vigilancia o descritas por testigos.

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La Oficina del Sheriff del Condado Craven invitó a cualquier persona que posea información relevante sobre este caso a comunicarse directamente con sus investigadores. Los ciudadanos pueden contactar a la dependencia a través del número telefónico (252) 636-6620 o llamar a Craven County Communications al (252) 633-2357.

Asimismo, quienes prefieran mantener el anonimato pueden enviar información mediante la plataforma Crime Stoppers del condado a través del portal p3tips.com/986. Las autoridades reiteraron que cualquier dato, por pequeño que parezca, podría contribuir al avance de la investigación y ayudar a esclarecer los hechos relacionados con la presunta circulación de billetes falsificados en la región.

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