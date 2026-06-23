Arrestan a tres sospechosos por un crimen sin resolver hace nueve años

Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Casos Sin Resolver del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) han identificado a tres sospechosos en relación con un caso de homicidio ocurrido en 2017.

Three Arrested in Nine-Year-Old Homicide Cold Case. See full release: https://t.co/dC0IPTsoLf pic.twitter.com/imuEp45TqQ — CMPD News (@CMPD) June 23, 2026

El jueves 3 de agosto de 2017, aproximadamente a las 8:04 p. m., los agentes respondieron a una llamada de emergencia por agresión con arma mortal en la cuadra 3700 de Monroe Road. Al llegar, los agentes encontraron a la víctima, Raymond Johnson, quien fue declarado muerto a causa de una aparente herida de bala.

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Los detectives de homicidios acudieron al lugar de los hechos y comenzaron su investigación, pero el caso finalmente quedó sin resolver.

Los detectives de casos sin resolver del CMPD retomaron el caso y continuaron trabajando en él.

El martes 16 de junio, los detectives de casos sin resolver firmaron órdenes de arresto por asesinato contra los siguientes sospechosos:

Nathaniel ‘Nate’ Rorie de 39 años

Cataratas de Broderick de 39 años

David Webber de 38 años

El lunes 22 de junio, el Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT) del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) localizó y arrestó a Falls. Los detectives lo trasladaron al Centro de Aplicación de la Ley (LEC) para interrogarlo. Al concluir el interrogatorio, Falls quedó bajo la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.

Ese mismo día, el equipo VCAT del CMPD, en colaboración con la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED), el Departamento de Policía del Condado Horry y el Departamento de Policía de Myrtle Beach, localizó y arrestó a Rorie en Carolina del Sur.

Los detectives viajaron al condado Horry, en Carolina del Sur, para interrogar a Rorie.

Rorie se someterá a un proceso de extradición antes de regresar al condado Mecklenburg.

Webber se encuentra actualmente bajo custodia del Departamento de Correcciones para Adultos de Carolina del Norte en la Institución Correccional de Roanoke River. Los detectives de casos sin resolver del CMPD tienen previsto viajar hoy para interrogar a Webber.

La Unidad de Casos Sin Resolver del CMPD desea agradecer al VCAT del CMPD, a SLED, al Departamento de Policía del Condado Horry, al Departamento de Policía de Myrtle Beach y al Departamento de Correcciones para Adultos de Carolina del Norte por su ayuda para localizar a los tres sospechosos.

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La Unidad de Casos Sin Resolver del CMPD también desea agradecer a la Iniciativa de Kits de Agresión Sexual (SAKI), a DNA Labs International, a Bode Technology y al Laboratorio Criminalístico del CMPD por su asistencia de laboratorio en este caso.

Con estas detenciones, la tasa de resolución de homicidios de 2017 asciende al 77 por ciento.

La investigación de este caso está en curso. A medida que se obtenga más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la divulgará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Casos Sin Resolver de Homicidios. El detective Helms es el detective principal asignado al caso.

El público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20170803-2004-01.

Video: CMPD Responde: Lo que la comunidad necesita saber para manejar seguro.