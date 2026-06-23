Argentina, Francia y Noruega avanzan con paso perfecto en el Mundial

New York.- La Copa Mundial de la FIFA 2026™ vivió una jornada de alta intensidad el lunes 22 de junio con el cierre de la segunda fecha para los Grupos I y J. Los encuentros disputados arrojaron definiciones cruciales en las tablas de posiciones, perfilando a las potencias europeas y sudamericanas con paso perfecto hacia la ronda de eliminación directa, mientras que las escuadras africanas y asiáticas quemaron sus últimos cartuchos en busca de la supervivencia en el torneo global.

A través de la FIFA se conoció que en las acciones correspondientes al Grupo I, Francia y Noruega ratificaron su favoritismo al encadenar su segundo triunfo consecutivo en el certamen. El combinado francés no tuvo piedad ante Irak y se impuso con un contundente 3-0, exhibiendo una fluidez ofensiva envidiable.

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Por su parte, la escuadra noruega tuvo que batallar más de la cuenta para doblegar por 3-2 a un aguerrido Senegal en un partido repleto de emociones; con estos resultados, tanto galos como nórdicos comandan la zona con 6 puntos, dejando a africanos e iraquíes en el fondo sin unidades.

Updated standings for Groups I and J! 👊#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026

Argelia y Austria empatados con 3 puntos

Asimismo, el Grupo J también fue testigo de una remontada electrizante por parte de Argelia, que venció 2-1 a Jordania para revivir por completo sus opciones de clasificación. Los jordanos se habían adelantado en la primera mitad gracias a una anotación de Alrashdan al minuto 36, desatando la sorpresa temporal en las tribunas; sin embargo, los zorros del desierto reaccionaron en el complemento con goles de Benbouali al 69′ y Gouiri al 82′ para llevarse sus primeros 3 puntos, hundiendo a Jordania en el sótano del sector.

Matchday 12 ✔️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026

Mientras que la selección de Argentina, superó con total autoridad por 2-0 a su similar de Austria en el Estadio Dallas. El cuadro comandado por Lionel Scaloni impuso condiciones desde la tenencia del balón y destrabó el ordenamiento táctico de los austriacos a través de la genialidad de su capitán, Lionel Messi, quien se encargó de firmar un doblete decisivo en el marcador tras haber superado un penal fallado en los primeros minutos del encuentro.

Por último, expertos deportivos indicaron que el panorama del sector se torna sumamente reñido de cara al cierre de la fase regular, ya que tanto Austria como Argelia quedan empatadas con 3 puntos en el segundo y tercer puesto respectivamente, obligando a un desenlace de infarto para definir quién acompañará a los líderes sudamericanos en la fase de eliminación directa.

Datos de interés

Es de mencionar, que según un informe oficial emitido por FIFA Media, el emocionante y de alto riesgo enfrentamiento entre las selecciones de México y Corea del Sur rompió todos los registros previos de difusión.

Breaking records…again 🇲🇽 ⚽️ A historic 25.5 million viewers flooded the screens across linear channels to witness Mexico’s high-stakes showdown against South Korea. ⚽️ Smashing all previous records, the clash against South Korea becomes Mexico’s most-watched FIFA World Cup… pic.twitter.com/aymzcaattr — FIFA Media (@fifamedia) June 23, 2026

A través de las redes sociales se conoció que un histórico de 25.5 millones de espectadores inundaron las pantallas en canales lineales de televisión para presenciar el compromiso. Con esta cifra, el choque ante los asiáticos se convierte oficialmente en la transmisión de la Copa Mundial de la FIFA™ más vista en la historia de México en todo el siglo XXI, superando el récord impuesto apenas unos días atrás durante el partido inaugural del combinado tricolor.

Vídeo: 🇦🇷⚽ ARGENTINA BUSCA SU SEGUNDO TRIUNFO