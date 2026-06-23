Alertan sobre el aumento de estafas digitales y telefónicas

Beaufort, SC.- Las autoridades de Beaufort County emitieron una nueva advertencia a la población sobre el crecimiento de las estafas que utilizan mensajes de texto, llamadas telefónicas y plataformas de redes sociales para engañar a las víctimas y obtener dinero o información personal.

Según los organismos de seguridad, los delincuentes recurren cada vez más a métodos que aparentan legitimidad para ganar la confianza de las personas. En muchos casos, los estafadores adoptan la identidad de agencias gubernamentales, bancos, empresas de mensajería, empleadores o incluso posibles parejas sentimentales con el objetivo de manipular a sus víctimas y acceder a datos sensibles.

Las modalidades de fraude evolucionan constantemente y aprovechan la rapidez de las comunicaciones digitales. Entre las estrategias más frecuentes destacan los mensajes de texto relacionados con supuestos paquetes pendientes de entrega, cobros de peajes o aprobaciones de préstamos. Los delincuentes suelen incluir enlaces que dirigen a sitios falsos diseñados para recopilar información financiera o credenciales de acceso.

Las llamadas telefónicas también forman parte de estas operaciones. Algunas personas reciben comunicaciones en las que les informan que ganaron un premio, obtuvieron una recompensa económica o necesitan transferir sus fondos a una cuenta “segura” para evitar un supuesto riesgo. Los investigadores recuerdan que este tipo de argumentos busca generar presión emocional y reducir el tiempo de reacción de las víctimas.

En el ámbito de las redes sociales, los fraudes suelen presentarse como ofertas de empleo, oportunidades de inversión o propuestas con ganancias garantizadas. Los especialistas recomiendan desconfiar de cualquier oferta que prometa beneficios extraordinarios sin riesgos o que solicite pagos anticipados para acceder a oportunidades laborales o financieras.

Las autoridades aconsejan adoptar medidas preventivas para reducir las posibilidades de caer en este tipo de engaños. Entre las recomendaciones destacan reportar y eliminar mensajes sospechosos, reenviándolos al número 7726, identificado como SPAM. También sugieren denunciar llamadas no deseadas mediante la plataforma DoNotCall.gov y reportar posibles fraudes a través del portal ReportFraud.ftc.gov.

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Asimismo, los expertos recomiendan verificar cuidadosamente cualquier oferta de empleo o propuesta de inversión antes de responder o compartir información personal. La comprobación de datos mediante fuentes oficiales puede marcar la diferencia entre evitar una estafa o convertirse en víctima.

Las autoridades insistieron en un mensaje sencillo pero fundamental: si una comunicación llega de manera inesperada, conviene detenerse y analizarla antes de actuar. Ante cualquier sospecha de fraude, los ciudadanos pueden solicitar orientación o presentar reportes llamando a la línea de despacho no urgente al 843-524-2777.

La prevención y la denuncia continúan siendo las herramientas más efectivas para combatir este tipo de delitos.

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