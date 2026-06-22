Charlotte, NC.- La solidaridad volvió a movilizar a comunidades de Carolina del Norte y estados vecinos tras tres situaciones que marcaron profundamente a familias inmigrantes. Una tragedia acuática, un accidente automovilístico fatal y la compleja recuperación de una niña de apenas cuatro años impulsaron campañas de recaudación para ayudar a quienes atraviesan momentos difíciles.

Uno de los casos que más ha conmovido a la comunidad corresponde a Noel Amos Gutiérrez Barrios, un mexicano de 30 años que residía en Newport News, Virginia. El pasado 13 de junio de 2026 perdió la vida mientras navegaba en una canoa de 14 pies en Somerton Creek, en el condado de Gates, Carolina del Norte.

De acuerdo con los reportes del incidente, la embarcación se volcó cuando transportaba a tres personas. Dos de los ocupantes consiguieron llegar a la orilla por sus propios medios, pero Gutiérrez Barrios desapareció bajo el agua y no volvió a salir a la superficie. Equipos de rescate realizaron una extensa búsqueda que se prolongó durante más de cuatro horas y utilizaron tecnología especializada, incluyendo sonar y drones submarinos. Finalmente, los rescatistas localizaron y recuperaron su cuerpo.

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Familiares y amigos describieron a Noel como una persona alegre, amable y siempre dispuesta a ayudar. Ahora, sus seres queridos intentan reunir fondos para trasladar sus restos a México y permitir que descanse junto a su familia en su país de origen.

Mientras tanto, otra historia de lucha y esperanza tiene como protagonista a Ivanna, una niña de cuatro años nacida en Rock Hill, Carolina del Sur. Durante sus primeros meses de vida disfrutó de buena salud, pero poco después de cumplir un año comenzó a presentar síntomas preocupantes que incluyeron fuertes dolores de cabeza, problemas para tragar, apnea del sueño, pérdida progresiva del habla y un agotamiento constante.

Tras múltiples consultas médicas, especialistas diagnosticaron una severa Malformación de Chiari Tipo I acompañada por siringomielia. El equipo médico determinó la necesidad de una cirugía cerebral para evitar daños neurológicos permanentes. El procedimiento se realizó con éxito el 12 de mayo de 2026, aunque el proceso de recuperación será largo y exigente. Su familia busca apoyo económico para costear terapias, medicamentos y controles médicos especializados.

A estas situaciones se suma la tragedia que golpeó a la familia de Nerlyn Ayala-Lindo, un hondureño de 33 años que falleció en un accidente de tránsito en Durham. Según informó la policía local, el vehículo que conducía cruzó la línea central de la vía e impactó frontalmente contra una camioneta que remolcaba un tráiler. Nerlyn murió en el lugar.

La víctima dejó una hija pequeña y una familia devastada por la pérdida. Su hermana Samia encabeza una campaña destinada a recaudar recursos para trasladar sus restos a Honduras, donde familiares y amigos esperan despedirlo con honores y acompañarlo en su último viaje.

Las tres campañas reflejan el poder de la solidaridad comunitaria frente a circunstancias que transforman vidas y ponen a prueba la fortaleza de las familias.

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