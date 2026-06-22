Texas investiga a Carnival por masiva filtración de datos

Austin.- El Procurador General de Texas, Ken Paxton, anunció la apertura de una investigación formal en contra de Carnival Corporation (“Carnival”) tras la confirmación de una masiva filtración de datos ocurrida en abril de 2026.

A través de un comunicado, explicó que el incidente cibernético comprometió la información confidencial de aproximadamente 6 millones de personas a nivel mundial, incluyendo a más de 800.000 residentes del estado de Texas.

Es de recordar, que Carnival, que opera marcas globales de cruceros como Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, P&O Cruises, Seabourn, Costa Cruises y AIDA Cruises, recopila bases de datos críticas de sus clientes al momento de crear cuentas, gestionar reservas o estructurar programas de recompensas.

Ver más: Juzgarán como adulto a menor de Florida por crimen en crucero

Varios datos fueron vulnerados

De acuerdo con los reportes oficiales, el equipo de seguridad informática de la corporación identificó actividad no autorizada el 14 de abril de 2026. La investigación preliminar determinó que actores maliciosos emplearon técnicas de ingeniería social para engañar a un empleado, obtener acceso legítimo a las credenciales de su cuenta y, consecuentemente, extraer información sensible de los servidores de la compañía.

Attorney General Paxton Announces Ongoing Investigation into Carnival Cruise Line Over Data Breach That Compromised Personal Information of Over 6 Million People: https://t.co/nlCQt1fqvv — Texas Attorney General (@TXAG) June 22, 2026

De la misma manera, señalaron que el paquete de datos vulnerado fue:

Nombres completos y datos de contacto.

Fechas de nacimiento y registros de salud.

Información financiera y de tarjetas de pago.

Documentos de identidad oficiales, incluyendo números de pasaporte y licencias de conducir.

Contenido de dispositivos (fotos y listas de contactos de la agenda telefónica) recopilados bajo permisos previos.

Asimismo, señalaron que la notificación formal de la brecha de seguridad enviada por Carnival a la Oficina del Procurador General (OAG) confirmó que exactamente 800.060 consumidores texanos resultaron afectados. No obstante, este reporte obligatorio fue entregado por la empresa 44 días después de haberse detectado la intromisión en sus sistemas.

Al respecto, Paxton sostuvo que «estoy investigando la brecha de datos de la línea de cruceros Carnival para garantizar que la empresa rinda cuentas por cualquier acción ilegal y que la información privada de los texanos esté debidamente protegida”.

“Las violaciones de datos son un asunto sumamente serio, y mi oficina está firmemente comprometida con la protección de la información personal confidencial”, acotó.

Vídeo: Aires acondicionados portátiles: cómo utilizarlos correctamente y prevenir incendios