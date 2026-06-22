NWS: Tormentas e inundaciones marcarán el inicio del verano

Washington.- El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió un aviso especial advirtiendo que el patrón activo de lluvias torrenciales y condiciones climáticas severas se extenderá durante toda la primera semana del verano de 2026.

A través de las redes sociales indicaron que la intensificación de los sistemas de tormentas responde al desplazamiento de dos frentes meteorológicos que migrarán a través de las regiones central y oriental de los Estados Unidos durante las próximas 48 horas.

An active pattern for heavy rainfall and severe weather will continue through the first week of Summer as two frontal systems migrate across the Central and Eastern U.S. over the next 48 hours. During a flood, water levels and the rate at which water is flowing can quickly… pic.twitter.com/H8WUsD2GzL — National Weather Service (@NWS) June 22, 2026

Inundaciones: Una amenaza constante de costa a costa

Por otro lado, las autoridades meteorológicas enfatizaron que las inundaciones representan un peligro latente y diario para múltiples zonas del territorio estadounidense y sus regiones asociadas en cualquier época del año.

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Señalaron que debido a la velocidad con la que los niveles de agua y las corrientes pueden modificarse de forma imprevista durante una inundación relámpago (flash flood), los expertos recuerdan que la medida de protección más segura es permanecer en espacios interiores o buscar terrenos elevados si no se dispone de un refugio estructural adecuado.

En este sentido, con el fin de mitigar la pérdida de vidas y proteger la infraestructura privada, el NWS ratificó la disponibilidad de sus plataformas educativas y mapas interactivos de inundación en tiempo real.

Asimismo, recordaron que está estrictamente prohibido intentar cruzar carreteras inundadas, ya sea a bordo de vehículos de motor o a pie.

Señalaron que es vital que las familias conozcan los códigos de activación, diferencias entre avisos preliminares (watches) y alertas de emergencia vigentes (warnings) emitidos por los canales oficiales de radiodifusión.

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