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NWS: Tormentas e inundaciones marcarán el inicio del verano

ESTADOS UNIDOS
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NWS: Tormentas e inundaciones marcarán el inicio del verano
Foto: Cortesía X @NWS
Maria Gabriela Perez

Washington.-  El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió un aviso especial advirtiendo que el patrón activo de lluvias torrenciales y condiciones climáticas severas se extenderá durante toda la primera semana del verano de 2026.

A través de las redes sociales indicaron que la intensificación de los sistemas de tormentas responde al desplazamiento de dos frentes meteorológicos que migrarán a través de las regiones central y oriental de los Estados Unidos durante las próximas 48 horas.

Inundaciones: Una amenaza constante de costa a costa

Por otro lado, las autoridades meteorológicas enfatizaron que las inundaciones representan un peligro latente y diario para múltiples zonas del territorio estadounidense y sus regiones asociadas en cualquier época del año.

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Señalaron que debido a la velocidad con la que los niveles de agua y las corrientes pueden modificarse de forma imprevista durante una inundación relámpago (flash flood), los expertos recuerdan que la medida de protección más segura es permanecer en espacios interiores o buscar terrenos elevados si no se dispone de un refugio estructural adecuado.

En este sentido, con el fin de mitigar la pérdida de vidas y proteger la infraestructura privada, el NWS ratificó la disponibilidad de sus plataformas educativas y mapas interactivos de inundación en tiempo real.

Asimismo, recordaron que está estrictamente prohibido intentar cruzar carreteras inundadas, ya sea a bordo de vehículos de motor o a pie.

Señalaron que es vital que las familias conozcan los códigos de activación, diferencias entre avisos preliminares (watches) y alertas de emergencia vigentes (warnings) emitidos por los canales oficiales de radiodifusión.

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