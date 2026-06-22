Irán se despide de Los Ángeles con una histórica carta de agradecimiento

Los Ángeles.- La participación de la selección de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se ha convertido en la historia más conmovedora y compleja del torneo.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que tras firmar un heroico empate 0-0 frente a la potencia de Bélgica en Los Ángeles Stadium, la delegación persa conmovió a la opinión pública al dejar una carta manuscrita de agradecimiento en el vestuario antes de abandonar la ciudad de manera inmediata.

Es de recordar, que debido a estrictas políticas gubernamentales y restricciones de visado, los miembros del equipo iraní tienen prohibido pernoctar en territorio estadounidense, viéndose obligados a abordar un avión con rumbo a Tijuana, México, inmediatamente después de cada compromiso oficial.

Reuters confirma la carta que dejó la selección de Irán tras el juego ante Bélgica. “Que la paz, el respeto y la amistad prevalezcan entre todas las naciones” ❤️🥹 https://t.co/apBq4oBvOi pic.twitter.com/iB6ZXzmCjc — Jorge Alpízar (@jota_alpz) June 22, 2026

La carta en el vestuario: Un mensaje de paz y dignidad

Por otro lado, se conoció que antes de desalojar las instalaciones del Los Ángeles Stadium, el cuerpo técnico y los jugadores de la escuadra asiática dejaron una emotiva nota escrita a mano dedicada a los trabajadores del estadio y a los habitantes de la urbe californiana.

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En el texto, el equipo agradeció profundamente la calidez y la enorme hospitalidad brindada por los miles de fanáticos locales que los apoyaron incondicionalmente desde las tribunas.

«Vinimos a Los Ángeles con orgullo, competimos con honor y nos marchamos con dignidad. El espíritu de nuestra gente sigue vivo y firme», señala una de las líneas más emotivas del documento, el cual cerró con un llamado universal al respeto, la amistad y la paz entre las naciones.

Asimismo, es de mencionar que la realidad operativa de Irán en esta cita mundialista no tiene paralelo en la historia moderna del deporte. Al no contar con permisos de estadía extendida por parte de las autoridades de los Estados Unidos, los futbolistas y el cuerpo técnico operan bajo un estricto régimen de «entrada por salida».

Por último, el director técnico de Irán, Amir Ghalenoei, ha expresado abiertamente su preocupación por el desgaste físico extremo que estos viajes obligatorios imponen sobre su plantilla, destacando que sus dirigidos están superando obstáculos logísticos que ninguna otra selección del planeta enfrenta en el torneo.

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