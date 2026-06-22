ICE arresta a 735 migrantes indocumentados en Houston

Houston.- La Oficina de Operaciones de Ejecución y Eliminación (ERO) de ICE en Houston presentó el balance oficial de sus despliegues durante el mes de mayo, detallando que en las operaciones resultaron en la captura de 735 migrantes indocumentados con antecedentes penales, quienes juntos suman un alarmante historial de 1.711 condenas penales

De acuerdo con las estadísticas auditadas por la oficina de campo y publicadas en un comunicado, indicaron que aproximadamente 1.182 de las condenas (el 70%) correspondieron a delitos de carácter violento o faltas graves que pusieron en peligro directo la vida de ciudadanos.

De la misma manera, el desglose criminal de los procesados incluye:

Homicidios y agresiones: 5 condenas por homicidio, 1 intento de asesinato capital contra un oficial de policía y 224 por asalto agravado y agresión física.

5 condenas por homicidio, 1 intento de asesinato capital contra un oficial de policía y 224 por asalto agravado y agresión física. Abuso y explotación: 38 delitos sexuales (incluyendo 13 abusos contra menores), 12 condenas por tráfico sexual y 3 por secuestro.

38 delitos sexuales (incluyendo 13 abusos contra menores), 12 condenas por tráfico sexual y 3 por secuestro. Seguridad vial y delictiva: 495 condenas por conducir bajo la influencia (DWI) —con decenas de reincidentes de hasta 6 condenas—, 24 por atropello y fuga (hit-and-run), 170 por robo o atraco, y 32 por tráfico ilegal de migrantes.

Al respecto, Gabriel Martínez, director interino de la oficina de campo de ERO Houston, afirmó que «estamos publicando estos datos porque reflejan una captura real de a quiénes arrestamos cada mes debido a las políticas migratorias imprudentes de administraciones pasadas que permitieron la entrada de criminales sin verificar”.

“El público debe saber que nuestros objetivos no son los migrantes económicos inofensivos; son criminales violentos y miembros de pandillas que, si no son expulsados, seguirán generando víctimas en nuestro país», acotó.

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Desarticulación de pandillas y casos de alto perfil

Por otro lado, señalaron que el operativo logró la interceptación de 25 miembros de estructuras delincuenciales transnacionales, identificando nexos directos con bandas como la MS-13, 18th Street, Tango Blast y Los Paisas.

Entre los perfiles más críticos remitidos para su deportación inmediata destacan:

Juan Esteban Zelaya Hernández (43 años, Honduras): Miembro de «Los Paisas» con cuatro deportaciones previas; arrestado por homicidio y armas, y condenado por incendios intencionales (arson) y agresión. Ya fue devuelto a su país.

Miembro de «Los Paisas» con cuatro deportaciones previas; arrestado por homicidio y armas, y condenado por incendios intencionales (arson) y agresión. Ya fue devuelto a su país. Dinh Quy Nguyen (56 años, Vietnam): Condenado federal por el intento de homicidio capital de un policía y robo. Permanece en custodia en vías de expulsión.

Condenado federal por el intento de homicidio capital de un policía y robo. Permanece en custodia en vías de expulsión. José Olban Martínez (32 años, Honduras): Dos veces deportado con condena firme por agresión sexual agravada contra un menor de 14 años. Expulsado el pasado 20 de mayo.

Dos veces deportado con condena firme por agresión sexual agravada contra un menor de 14 años. Expulsado el pasado 20 de mayo. José Salinas-González (41 años, México): Asociado de «Los Paisas» que ha ingresado ilegalmente al menos 10 veces a EE. UU. Cuenta con cinco condenas por reingreso ilegal y dos por tráfico de migrantes.

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