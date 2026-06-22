HSI y FBI desarticulan red de abuso infantil en Kansas City

Kansas City.- En el marco de los preparativos de seguridad por la Copa Mundial de la FIFA, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Kansas City, en una fuerza de tarea conjunta con el FBI y las policías locales, ejecutó un exitoso operativo encubierto contra la trata de personas.

En un comunicado, explicaron que el despliegue preventivo permitió la identificación y captura de múltiples agresores que intentaban explotar a menores de edad, blindando la región ante el masivo flujo de visitantes internacionales.

Detallaron que la operación se consolidó gracias al intercambio de inteligencia digital y patrullajes cibernéticos coordinados entre HSI, el FBI Kansas City, la Oficina del Alguacil del Condado Clay y el Departamento de Policía de North Kansas City.

Señalaron que mediante tácticas de infiltración, los agentes lograron interceptar a los delincuentes en flagrancia justo cuando intentaban concertar encuentros físicos para realizar actos sexuales ilícitos con menores.

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Decomisaron material tecnológico para análisis forenses

Al respecto, Rick Sabatini, Agente especial interino a cargo de HSI Kansas City, afirmó que «las alianzas sólidas son los cimientos de nuestro éxito contra el tráfico humano. De cara al Mundial, estos esfuerzos conjuntos han sido vitales para proteger a nuestra comunidad y exigir responsabilidades a los delincuentes”.

“Estamos enviando un mensaje claro e inequívoco: la explotación de niños no será tolerada bajo ninguna circunstancia en nuestra región», destacó.

Asimismo, señalaron que las fiscalías correspondientes ya formalizaron los cargos iniciales y procedieron al decomiso de material tecnológico para análisis forense. Entre los primeros procesados destacan de forma oficial:

Jason Grouix (50 años, de Pensacola, Florida): Acusado formalmente por la Fiscalía del Condado Clay, Missouri, por los delitos graves de intento de provocación/inducción de un menor y posesión de material de abuso infantil.

Acusado formalmente por la Fiscalía del Condado Clay, Missouri, por los delitos graves de intento de provocación/inducción de un menor y posesión de material de abuso infantil. Curtis Ray Gibson (47 años, de Lenexa, Kansas): Enfrenta un severo procesamiento penal en la corte federal del Distrito Occidental de Missouri tras ser acusado formalmente de intento de tráfico sexual de un menor de edad.

Por último, las agencias informaron que los dispositivos electrónicos incautados están bajo estricto peritaje de laboratorio para rastrear posibles nexos con otras redes transnacionales.

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