EE.UU. revoca visas a extranjeros por millonarios fraudes

Washington.- El Departamento de Estado de Estados Unidos, anunció que en una serie de acciones contundentes orientadas a proteger los intereses económicos y la seguridad del pueblo estadounidense, oficializó la cancelación inmediata de visados a varios ciudadanos extranjeros.

A través de sus redes sociales, indicaron que las autoridades diplomáticas confirmaron que los sancionados lideraron complejos esquemas de estafa financiera, saquearon fondos públicos destinados a la salud y abusaron deliberadamente de los mecanismos de control migratorio del país.

The State Department is protecting Americans from foreign fraudsters by ensuring these foreigners can't travel to the United States. We revoked the visas of these foreign nationals who swindled investors, looted taxpayer-funded programs, and abused our system: — Department of State (@StateDept) June 22, 2026

El desglose de los casos: fraudes de cuello blanco y falsificación

De la misma manera,, el Departamento de Estado expuso tres casos críticos de perfil delictivo que detonaron la pérdida automática de privilegios migratorios:

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El asesor financiero fraudulento: Un ciudadano extranjero que se desempeñaba como consultor de inversiones para ciudadanos estadounidenses robó millones de dólares a personas que buscaban hacer crecer sus ahorros y expandir sus negocios. Las autoridades señalaron que esta persona abusó de la confianza de sus clientes, destruyendo por completo su estabilidad y seguridad financiera.

Un ciudadano extranjero que se desempeñaba como consultor de inversiones para ciudadanos estadounidenses robó millones de dólares a personas que buscaban hacer crecer sus ahorros y expandir sus negocios. Las autoridades señalaron que esta persona abusó de la confianza de sus clientes, destruyendo por completo su estabilidad y seguridad financiera. El millonario desfalco a Medicaid: Bajo la fachada de operar un negocio legítimo destinado a facilitar el acceso médico a pacientes en situación de vulnerabilidad, otro ciudadano extranjero organizó y orquestó una masiva estafa contra el programa de salud pública Medicaid . El esquema criminal incluyó la facturación fraudulenta de más de 5 millones de dólares por concepto de servicios médicos completamente falsos o inexistentes.

Bajo la fachada de operar un negocio legítimo destinado a facilitar el acceso médico a pacientes en situación de vulnerabilidad, otro ciudadano extranjero organizó y orquestó una masiva estafa contra el programa de salud pública . El esquema criminal incluyó la facturación fraudulenta de más de por concepto de servicios médicos completamente falsos o inexistentes. Inversionistas engañados y visado ilegal: El tercer caso involucra al fundador de una compañía que construyó su corporación basándose enteramente en mentiras, simulando ingresos financieros falsos para engañar a inversores y estafar con millones de dólares a sus clientes. Posteriormente, el individuo recicló las mismas declaraciones falsas y utilizó cartas corporativas forjadas ante los consulados para asegurar la aprobación de su visa norteamericana.

A foreign national built a company on lies – faking revenue and fooling investors. This foreign national swindled millions of dollars from clients, then recycled the same false claims and forged letters to secure a visa. Visa revoked. — Department of State (@StateDept) June 22, 2026

En este sentido, la agencia federal enfatizó que estas resoluciones regulatorias se alinean de forma estricta con las directrices de seguridad interior aplicadas por el Poder Ejecutivo para blindar el sistema legal frente a fraudes transnacionales.

«Bajo la administración del presidente Trump, el Departamento de Estado está poniendo a los estadounidenses primero, defendiendo a nuestros ciudadanos de los extranjeros que trabajan para defraudarlos, saquear los programas financiados por los contribuyentes y abusar de nuestro sistema de visas», dictó el pronunciamiento emitido por la diplomacia estadounidense.

Por último, el gobierno de Donald Trump ratificó que no tolerará actividades ilícitas que atenten contra el patrimonio de los trabajadores y el erario, advirtiendo que los controles de auditoría e inspección consular continuarán endureciéndose para detectar cartas de recomendación falsas o antecedentes de fraude corporativo en el exterior.

Under President Trump, the State Department is putting Americans first – defending our citizens from foreign nationals who work to defraud them, plunder taxpayer-funded programs, and abuse our visa system. — Department of State (@StateDept) June 22, 2026

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