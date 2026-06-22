Detalles del Festival Peruano de Charlotte 2026 en Uptown

Charlotte, NC.- La comunidad peruana y los amantes de la cultura latinoamericana tendrán una cita especial el próximo 25 de julio, cuando el 7º Festival Anual Peruano de Charlotte abra sus puertas en Victoria Yards, una nueva ubicación que servirá de escenario para una jornada dedicada a la gastronomía, la música y las tradiciones del Perú. El evento comenzará a las 12:00 del mediodía y espera reunir a cientos de asistentes de distintas nacionalidades en el corazón de Uptown Charlotte en la 209 East 7th Street.

Desde su creación en 2018, el festival se ha consolidado como una de las principales vitrinas para promover las tradiciones, la música, la gastronomía y las expresiones artísticas del Perú en Carolina del Norte. Cada año, la actividad reúne a residentes de diversas nacionalidades que buscan disfrutar de una experiencia cultural auténtica en un ambiente familiar y multicultural.

Los organizadores destacan que el evento busca compartir la riqueza cultural peruana con toda la comunidad de Charlotte. A través de presentaciones musicales, muestras gastronómicas y actividades recreativas, el festival procura acercar a los asistentes a las costumbres y tradiciones de uno de los países con mayor diversidad cultural de América Latina.

La programación incluirá espectáculos en vivo, exhibiciones culturales y propuestas gastronómicas inspiradas en distintas regiones del Perú. Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer sabores tradicionales que han ganado reconocimiento internacional, además de disfrutar de actividades diseñadas para personas de todas las edades.

Los responsables del festival explican que uno de los principales objetivos consiste en crear un espacio de encuentro donde familias y amigos puedan compartir mientras descubren aspectos representativos de la identidad peruana. La organización también busca fortalecer los lazos entre las diferentes comunidades étnicas que forman parte del tejido social de Charlotte.

Victoria Yards se ha convertido en un punto de referencia para eventos comunitarios gracias a su ambiente creativo y su capacidad para albergar actividades culturales de gran convocatoria. Sus instalaciones artísticas coloridas y espacios versátiles permiten el desarrollo de mercados temporales, presentaciones musicales, exhibiciones y propuestas gastronómicas. Su ubicación estratégica facilita además el acceso de residentes y visitantes provenientes de distintos sectores de la ciudad.

Con una propuesta orientada a la integración cultural y al entretenimiento familiar, el Festival Peruano de Charlotte espera recibir a cientos de asistentes durante la jornada. Los organizadores confían en que cada visitante pueda conocer más sobre las tradiciones del Perú y llevarse una experiencia memorable que refleje la esencia y diversidad de la cultura peruana.

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