De la Espriella se perfila presidente de Colombia según preconteo

Bogotá. – En una jornada electoral sin precedentes, marcada por una movilización civil masiva y el resultado más ajustado en la historia democrática contemporánea del país, el candidato de la coalición derechista Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, se ha consolidado como el virtual ganador de la segunda vuelta presidencial frente al aspirante oficialista de izquierda del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro.

Los datos del preconteo preliminar arrojados por la Registraduría Nacional del Estado Civil durante la noche del domingo 21 de junio confirman una tendencia irreversible.

De la misma manera, es de mencionar que con los últimos boletines oficiales emitidos por las autoridades electorales, los resultados quedaron de la siguiente manera:

Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria): 12.914.381 votos, equivalentes al 49.66% del electorado.

12.914.381 votos, equivalentes al del electorado. Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico): 12.663.687 votos, equivalentes al 48.69% de los sufragios.

Asimismo, las autoridades electorales destacaron que existe una estrecha ventaja de apenas 250.694 votos (0.96% de diferencia), convirtiéndose en el balotaje más reñido en los 35 años de historia de la segunda vuelta en Colombia.

#CNEConLasRegiones | Al cierre de la jornada electoral de segunda vuelta en el Eje Cafetero no se presentaron novedades. El Consejo Nacional Electoral garantizó #LegitimidadyTransparencia de estas elecciones. pic.twitter.com/pR85Cvv2yB — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) June 21, 2026

Asimismo, destacaron que la jornada registró una de las tasas de participación más altas en la historia del país.

¡Gracias a los 26.342.857 colombianos que nos dieron el voto de confianza!#Elecciones2026🗳️#YoConfíoEnElProcesoElectoral pic.twitter.com/i6Bhzrx7q7 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 22, 2026

Espriella celebró su victoria mientras que Cepeda pidió cautela

Por otro lado, en horas de la noche, a través de una efusiva transmisión en vivo por sus canales digitales, el abogado y empresario celebró el histórico desenlace acompañado por su fórmula vicepresidencial, el exministro José Manuel Restrepo.

¡Gracias, Colombia! Casi 13 millones de colombianos depositaron su confianza en José Manuel Restrepo, en el Tigre y en este gran sueño llamado Patria Milagro. Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa… pic.twitter.com/137k5Q6wzo — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 21, 2026

“Estamos felices. Presento a ustedes al próximo vicepresidente de Colombia”, manifestó el líder de derecha, catalogando la votación como una gesta que “cambiará para siempre la historia de Colombia” y agradeciendo el respaldo de los más de 12 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas.

Ha triunfado la dignidad nacional, ha triunfado la esperanza. Hoy es una noche maravillosa en que brilló la democracia y Colombia demostró su grandeza. Esta es la noche en la que marcamos un nuevo orden: la Patria Milagro. Firme por la Patria. 🫡

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/aaaWi0ZM8p — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 22, 2026

Por su parte, Iván Cepeda Castro en una rueda de prensa pidió a sus seguidores, cautela ante el estrecho margen, el candidato oficialista llamó a sus bases a mantener la vigilancia y esperar el consolidado definitivo.

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Asimismo, Cepeda aseveró de forma categórica que “no se puede proclamar ninguno presidente” de forma anticipada, argumentando que “la realidad nos da un país partido por la mitad” e instando a sus equipos técnicos a auditar rigurosamente el proceso del escrutinio oficial.

Reacciones internacionales

Tras la victoria de Espriella, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump utilizó su plataforma Truth Social para emitir un breve pero contundente mensaje de felicitación hacia De la Espriella: «Él ganó. ¡Grande!» (He won. Big!).

https://t.co/OkmpDX3EyF — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 22, 2026

Adicionalmente, el propio presidente electo confirmó en sus redes haber sostenido una llamada telefónica directa con Trump minutos después de conocerse los resultados viales.

De la misma manera, el secretario de Estado, Marco Rubio publicó un mensaje de optimismo de cara a las relaciones bilaterales con Washington. “Los mejores días de Colombia están por venir”.

Just spoke to Colombian President-Elect @ABDELAESPRIELLA to congratulate him on his electoral victory. The Trump Administration looks forward to working closely with your incoming administration to advance regional security cooperation, end illegal immigration to the United… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 22, 2026

Mientras que el presidente de Argentina, Javier Milei extendió su felicitación oficial celebrando el triunfo del orden y el retroceso del socialismo en la región, en sintonía con las corrientes libertarias y conservadoras del continente.

EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA…!!! Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026

Además, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa en su cuenta oficial de X, el jefe de Estado ecuatoriano ratificó su respaldo al programa de mano dura de la nueva administración colombiana: “Hoy Colombia escogió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por esta victoria. Compartimos la convicción de que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten el crimen sin excusas”.

Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por esta victoria. Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 21, 2026

Por último, la Registraduría Nacional recordó que, si bien el preconteo informativo marca una clara ventaja para De la Espriella, los resultados jurídicos oficiales se validarán únicamente mediante el proceso formal de escrutinio, donde se resolverán reclamaciones de las campañas y revisión de actas.

Medios de comunicación indicaron que una vez completado este paso, se iniciará la transición y el proceso de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro, con miras a la ceremonia de posesión presidencial programada para el próximo 7 de agosto de 2026.

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