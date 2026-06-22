Con doblete ante Austria, Messi rompe el récord de los Mundiales

Dallas.- El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, grabó su nombre con letras de oro indelebles en los libros de la FIFA al convertirse oficialmente en el máximo goleador en solitario en toda la historia de las Copas Mundiales de Fútbol.

Desde el estadio Dallas con un soberbio doblete en la victoria 2-0 frente a Austria por la segunda jornada del Grupo J, el astro argentino alcanzó la cifra de 18 goles mundialistas, dejando atrás de forma definitiva el récord de 16 anotaciones que ostentaba el alemán Miroslav Klose desde el año 2014.

🇦🇷 Argentina have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026

El partido del récord: Resiliencia y genialidad en Dallas

Es de mencionar que el encuentro del lunes 22 de junio comenzó con alta tensión para el ’10’. Al minuto 8, el árbitro principal validó una pena máxima a favor de la «Albiceleste» tras la revisión del VAR; sin embargo, Messi falló el penal.

Argentina are moving on ⏭️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026

Sin embargo, la revancha no tardó en llegar. Al minuto 37, tras una brillante combinación colectiva, Messi sacó un remate letal para batir las redes europeas, decretar el 1-0 y, en ese instante exacto, consagrarse como el artillero histórico absoluto de la competición. Ya en el tiempo de descuento de la segunda mitad (minuto 90+5), el capitán firmó su doblete con una definición excelsa para sellar el 2-0 definitivo y asegurar los tres puntos.

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Cinco goles en dos partidos: El espectacular arranque en 2026

Es de destacar, que Messi llegó a la cita de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con 13 goles acumulados de sus participaciones previas. Su asalto definitivo a la cima histórica se fraguó en apenas 180 minutos de juego durante esta fase de grupos.

🏆 #FIFAWorldCup 🎙 Lionel Messi: "Estoy muy feliz por el triunfo sobre todo. Fue importantísimo, duro y trabajado, nos da tranquilidad para lo que viene". pic.twitter.com/iqmUogjbEm — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 22, 2026

Asimismo, a través de sus plataformas oficiales, la FIFA catalogó el logro de Messi como uno de los hitos más grandes de la era moderna, recordando que el argentino ya cuenta en su palmarés con dos Balones de Oro del torneo (2014 y 2022) y el campeonato del mundo obtenido en Catar.

Con el pase a la ronda de eliminación directa prácticamente encauzado, el próximo desafío de la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni será el sábado 27 de junio, cuando se enfrenten a Jordania en el cierre del Grupo J en el Estadio Dallas, donde Messi buscará seguir extendiendo su récord.

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