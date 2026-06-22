Concord, NC.- Avelo Airlines continúa consolidando su crecimiento en Carolina del Norte y se posiciona como una de las principales aerolíneas de bajo costo que operan desde el Aeropuerto Regional Concord-Padgett. La compañía ha incrementado de manera sostenida sus servicios en esta terminal, ofreciendo a los viajeros una alternativa práctica y económica frente al concurrido Aeropuerto Internacional Charlotte-Douglas.

Durante los últimos años, la aerolínea ha fortalecido su presencia en Concord mediante la instalación de una base operativa equipada con aeronaves Boeing 737. Esta expansión forma parte de la estrategia de crecimiento de la compañía, que busca conectar ciudades medianas y mercados regionales con destinos de alta demanda a través de vuelos directos y tarifas competitivas.

Desde el Aeropuerto Regional Concord-Padgett, los pasajeros pueden acceder a una variedad de rutas sin escalas hacia diferentes puntos de Estados Unidos y el Caribe. Entre los destinos más destacados figura New Haven, en Connecticut, una opción atractiva para quienes desean trasladarse al área metropolitana de Nueva York. La aerolínea también conecta directamente con Long Island a través del Aeropuerto MacArthur de Islip, ubicado en el estado de Nueva York.

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Florida representa otro de los mercados clave dentro de la red de Avelo. Los viajeros pueden volar de manera directa hacia Lakeland, una ciudad estratégicamente ubicada entre Tampa y Orlando, así como a West Palm Beach, uno de los destinos turísticos más populares de la costa este del estado.

La oferta de rutas también incluye vuelos hacia San Juan, Puerto Rico, permitiendo una conexión directa con el Caribe. Asimismo, la compañía mantiene servicios a otras ciudades importantes del norte del país, entre ellas Albany y Rochester, en Nueva York; Indianápolis, en Indiana; y Cleveland, en Ohio.

Uno de los principales atractivos para los pasajeros radica en la experiencia de viaje que ofrece el Aeropuerto Regional Concord-Padgett. Al tratarse de una terminal de menor tamaño, los viajeros suelen encontrar tiempos de espera reducidos, procesos de seguridad más ágiles y embarques más rápidos en comparación con los grandes aeropuertos internacionales.

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El ahorro también figura entre las ventajas más valoradas por los usuarios. Las tarifas de bajo costo permiten acceder a vuelos directos sin asumir gastos elevados, mientras que el estacionamiento resulta más accesible y cercano a las instalaciones principales. Además, los mostradores de alquiler de vehículos operan dentro del mismo aeropuerto, facilitando la movilidad de los pasajeros al llegar a su destino.

Con una red en expansión y una propuesta centrada en la comodidad y el ahorro, Avelo Airlines continúa fortaleciendo su papel como una alternativa de transporte aéreo para miles de viajeros que utilizan el Aeropuerto Regional Concord-Padgett como punto de partida.

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