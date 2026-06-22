Lincon, NC.- Un trágico accidente ocurrido durante la madrugada del domingo 21 de junio de 2026 en Lincoln County cobró la vida de dos hombres luego de una colisión frontal provocada por un conductor que circulaba en sentido contrario, según informó la Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte.

El siniestro ocurrió poco después de la medianoche en la carretera NC 16, cerca de Sifford Road. De acuerdo con la investigación preliminar, una camioneta Ram modelo 2017 avanzaba hacia el norte por los carriles destinados al tránsito en dirección sur cuando impactó de frente contra una furgoneta Mercedes modelo 2021.

La fuerza de la colisión generó una situación de extrema gravedad. Tras el impacto, ambos vehículos se incendiaron, complicando aún más las labores de respuesta de los equipos de emergencia que acudieron al lugar tras recibir los reportes del accidente.

Lee también: Monroe llama a reforzar la seguridad vial tras grave accidente con bicicleta eléctrica

Las autoridades identificaron a las víctimas como Alejandro Sierra Gutiérrez, de 33 años, conductor de la camioneta Ram, y Jamar Louis Barnett Mishoe, de 36 años, quien manejaba la furgoneta Mercedes. Los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento de ambos hombres en el lugar del accidente debido a la magnitud de las lesiones sufridas durante la colisión.

La Patrulla de Carreteras inició una investigación para determinar las circunstancias exactas que provocaron el hecho. Los agentes recopilaron evidencias en la escena, inspeccionaron los vehículos involucrados y entrevistaron a posibles testigos con el objetivo de reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Los investigadores señalaron que la intoxicación pudo influir en el accidente y consideran este factor como una de las principales líneas de investigación. Sin embargo, las autoridades continuarán analizando los resultados de las pruebas y demás elementos recopilados antes de emitir conclusiones definitivas.

Mientras los especialistas desarrollaban las diligencias correspondientes, la carretera NC 16 permaneció cerrada durante más de tres horas. El cierre permitió a los equipos de emergencia extinguir los incendios, retirar los vehículos y garantizar condiciones seguras para el trabajo de los investigadores.

Lee también: Dos arrestados tras persecución de motocicletas terminó en grave accidente

Los accidentes causados por conductores que circulan en dirección contraria representan uno de los escenarios más peligrosos en las carreteras debido a la alta velocidad relativa entre los vehículos involucrados. Las autoridades de tránsito reiteran constantemente la importancia de conducir de manera responsable, evitar el consumo de sustancias que afecten la capacidad de reacción y permanecer atentos a la señalización vial.

La Patrulla de Carreteras indicó que divulgará información adicional una vez que concluya el análisis de las evidencias y complete el informe oficial sobre este lamentable hecho ocurrido en el condado de Lincoln.

Video: Trágico accidente deja a un estudiante de 18 años sin vida y dos heridos