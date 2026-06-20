Trump recibe el VC-25B Bridge: «El avión más lujoso del mundo»

Maryland.- La Fuerza Aérea de los Estados Unidos oficializó la llegada del nuevo avión VC-25B Bridge a la Base Conjunta Andrews en Maryland, donde el presidente Donald J. Trump presentó personalmente la aeronave luciendo un patriótico diseño exterior en rojo, blanco y azul.

A través de las redes sociales se pudo evidenciar el momento cuando se supervisaba la entrega en el hangar militar. El mandatario estadounidense celebró que la aeronave ha sido completamente transformada en una verdadera «Casa Blanca voladora», destinada a garantizar la continuidad operativa inmediata del comandante en jefe.

.@POTUS makes the inaugural exit from the BRAND NEW AIR FORCE ONE! 🔥🇺🇸 pic.twitter.com/jBciB2atAV — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 19, 2026

Durante su discurso de presentación, Trump elogió las características estéticas y el origen del aparato, calificándolo como «el avión más lujoso del mundo».

«Lo mandamos pintar, y estos son los nuevos colores: rojo, blanco y azul; nos gustaba el azul celeste, pero era hora de un cambio. Y esta es la línea más elegante… es de mi gusto», declaró el presidente al romper con el tradicional tono celeste de las últimas décadas.

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Trump agradeció a Qatar por el Boeing

Asimismo, el mandatario agradeció públicamente al emir de Qatar por la contribución de este Boeing 747-8, destacando que el avión fue construido a un nivel de excelencia arquitectónica y material que probablemente nunca se volverá a ver en la aviación global.

Por otro lado, destacaron en un comunicado que la de incorporación de este modelo funciona como una solución puente para aliviar la alta presión logística que sufre la envejecida flota de aviones VC-25A.

Con respecto a las antiguas aeronaves en servicio desde la década de 1990, Trump constató de forma directa que «la edad finalmente las estaba alcanzando», revelando sus planes de retirar el viejo modelo presidencial para «convertirlo en un museo».

Entre los planes inmediatos para el flamante avión ejecutivo, el mandatario anunció un sobrevuelo oficial sobre la Casa Blanca y el Capitolio programado para el próximo 4 de julio.

Esta exhibición aérea se enmarcará de forma histórica dentro de las celebraciones por el 250.º aniversario de la Independencia de los Estados Unidos.

.@POTUS says the new Air Force One will lead a historic flyover above Washington, D.C. on the 4th of July: "This will be a flyover, on July 4th, I think I can say the likes of which we've never seen before."👀🇺🇸 https://t.co/cff9LWNE4W pic.twitter.com/QXxEHbxmjw — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 19, 2026

De la misma manera, la Fuerza Aérea detalló que la preparación para este despliegue inició en octubre pasado con el arrendamiento de un 747-8F de Atlas Air, la compra de un 747-8i de Lufthansa para instrucción, y la entrega en enero de 2026 de una maqueta tridimensional a escala real de su interior, la cual requirió además la edificación de un hangar militar de mayores dimensiones para albergar el gigantesco fuselaje.

Por otro lado, el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, enfatizó que este esfuerzo demuestra que el cuerpo militar puede moverse rápido sin sacrificar la fiabilidad estratégica. A su vez, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general Ken Wilsbach, celebró la entrega del puesto de mando aerotransportado, un hito técnico que muchos consideraban imposible en un plazo tan acelerado y que cumple cabalmente con las demandas de máxima protección, soberanía y despliegue de fuerza de la presidencia.

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