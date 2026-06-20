Rodrigo Paz dicta Estado de Excepción ante crisis vial en Bolivia

La Paz.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, decretó el Estado de Excepción en todo el territorio nacional a través de la promulgación del Decreto Supremo 2630, con el objetivo de liberar de forma inmediata las carreteras del país.

La medida comunicada de manera oficial en la madrugada de este sábado 20 de junio de 2026, busca neutralizar una severa crisis social que ya cumple 50 días de conflictos continuos y bloqueos de vías en cinco departamentos estratégicos de la nación.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario justificó la determinación ante el recrudecimiento de las medidas de presión que mantenían incomunicadas a las principales regiones de la masa urbana del país.

De la misma manera, enfatizó de forma categórica que las familias bolivianas no pueden seguir siendo «rehenes de bloqueos» que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica y abastecerse.

He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país. Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares. Este Estado de Excepción no… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) June 20, 2026

Reiteró el diálogo para ambas partes

Por otro lado, Paz Pereira subrayó detalladamente que la aplicación de este Estado de Excepción no pretende suprimir la normalidad institucional, sino por el contrario, devolverla a los hogares que se han visto privados de llevar el sustento diario.

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Asimismo, el mandatario aclaró que las puertas del Gobierno central continuarán completamente abiertas al diálogo para quienes decidan deponer las presiones y negociar de buena fe.

Es de mencionar, que la drástica resolución del Órgano Ejecutivo se produce en un escenario de alta polarización política, donde se registraban hasta 48 puntos de bloqueo activos de manera simultánea en el territorio. A lo largo de casi dos meses de protestas, los cercos carreteros provocaron pérdidas multimillonarias para el aparato productivo nacional, desabastecimiento de insumos básicos de consumo y severas limitaciones de transporte público.

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