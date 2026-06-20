Récord de 266.000 testigos para la segunda vuelta en Colombia

Bogotá.- A tan solo pocas horas de las elecciones presidenciales en Colombia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que marcó un hito sin precedentes en la historia democrática del país al cerrar oficialmente el proceso de inscripción de testigos electorales para la crucial segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio de 2026.

En un comunicado, la máxima autoridad electoral confirmó que el viernes 19 de junio, tras el cierre técnico de la plataforma a las 5:00 p.m., la consolidación de la mayor movilización de vigilancia y control ciudadano de la que se tenga registro reciente en la nación. La medida busca garantizar un despliegue masivo de fiscalización orientado a robustecer de manera definitiva la legitimidad, transparencia y seguridad jurídica de los comicios.

Detallaron que el balance definitivo arrojó la cifra récord de 266.764 testigos electorales y 942 auditores de sistemas plenamente registrados. Alcanzando una cobertura del 96.6% de las mesas de votación habilitadas.

Acotaron que estas estadísticas oficiales representan un extraordinario crecimiento del 30.9% en la participación de veedores ciudadanos en comparación con los datos registrados durante la segunda vuelta presidencial del año 2022.

De acuerdo con el dictamen técnico del organismo, este incremento masivo evidencia el impacto positivo de las herramientas tecnológicas puestas al servicio de las colectividades políticas para facilitar el control y la transparencia del voto popular.

#ComunicadoDePrensa 🚨 | ¡Seguimos batiendo récords históricos de vigilancia ciudadana! Con 266.764 testigos electorales y 942 auditores de sistemas postulados ante la Plataforma Única de Actores Electorales, cubriremos el 96,6% de las mesas de votación en la segunda vuelta… pic.twitter.com/2OvQngpKcY — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) June 20, 2026

Más de 127 mil veedores de la coalición Defensores de la Patria

Detallaron que en el desglose por fuerzas políticas en contienda, la campaña del Pacto Histórico lideró las inscripciones con un total de 139.530 testigos. Mientras que la coalición Defensores de la Patria postuló a 127.234 veedores.

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Acotaron que de la cifra global alcanzada por ambas agrupaciones, aproximadamente 259.000 testigos custodiarán de forma directa las 35.747 mesas de votación distribuidas en todo el territorio colombiano, con un límite autorizado de hasta dos testigos por mesa por cada partido. Mientras que más de 7.000 delegados técnicos se encargarán de vigilar de cerca las comisiones escrutadoras durante el conteo final de los sufragios.

Al respecto, el director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, José Antonio Parra Fandiño, destacó el éxito rotundo en la implementación de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales.

El alto funcionario informó que el cierre informático del sistema contó con el estricto acompañamiento de delegados de la Procuraduría General de la Nación, con quienes se extendieron las actas formales correspondientes.

Parra Fandiño transmitió un mensaje de tranquilidad a la comunidad internacional y local, ratificando que las herramientas de auditoría puestas en marcha consolidan una de las jornadas de votación con mayores garantías de transparencia en la historia del país.

Por último, señalaron que con la infraestructura de control civil completamente desplegada y los procesos de acreditación en marcha, el estamento electoral se declara listo para la apertura de las urnas de este domingo. El despliegue masivo de testigos electorales autorizados no solo refuerza la credibilidad y confianza en la difusión de los datos oficiales, sino que además empodera de manera directa a los ciudadanos de todas las vertientes ideológicas para velar por la transparencia de cada sufragio.

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