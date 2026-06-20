EE.UU. brilla con puntaje perfecto tras derrotar a Australia

Seattle.- La selección de los Estados Unidos consolidó su dominio absoluto en la Copa Mundial 2026™ tras vencer 2-0 a su similar de Australia el viernes 19 de junio.

Con este resultado inapelable, el conjunto de las barras y las estrellas se ratifica como el líder indiscutible del Grupo D con 6 puntos perfectos y una sólida diferencia de goles de +5, asegurando prácticamente su boleto a la fase de eliminación directa ante el júbilo de su afición y demostrando un orden táctico óptimo en el arranque de la competición oficial de la FIFA.

Matchday 9 ✔️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026

Expertos deportivos destacaron en diversos medios de comunicación que el panorama en el Grupo D se tornó aún más competitivo tras la victoria por la mínima diferencia (1-0) de Paraguay sobre la selección de Turquía. Este vital triunfo permite al combinado sudamericano igualar la línea de Australia con 3 unidades, dejando la definición de la zona al rojo vivo para la última fecha de la fase regular.

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Brasil goleó Haití

Por otro lado, la actividad en el Grupo C estuvo marcada por la contundencia de la selección de Brasil, que aplastó con un sólido 3-0 al combinado de Haití.

FIM DE JOGO NA FILADÉLFIA! 🇧🇷3-0🇭🇹 ⚽️ Cunha

⚽️ Cunha

⚽️ Vini Jr MAIS TRÊS PONTOS PARA O BRASIL! 🇧🇷🏆 A Seleção Brasileira vence o Haiti e segue firme na busca pela classificação às oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2026. Próximo desafio: Escócia, na quarta-feira (24),… pic.twitter.com/1O9j8tG5LU — brasil (@CBF_Futebol) June 20, 2026

El scratch du ouro brindó una exhibición de buen fútbol que los catapultó al primer lugar de su zona con 4 puntos y un diferencial de goleo de +3. El liderato brasileño es compartido en unidades con Marruecos, escuadra africana que firmó una valiosa victoria de 1-0 sobre Escocia, relegando a los europeos a la tercera casilla con 3 puntos y dejando a los haitianos en el fondo sin sumar unidades.

La escuadra estadounidense buscará cerrar la primera fase de manera invicta para avanzar como cabeza de serie y asegurar un cruce favorable, mientras que los sectores C y D prometen cierres de antología donde el drama y la emoción futbolística están completamente garantizados en cada uno de los escenarios norteamericanos.

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