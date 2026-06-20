Arrestan a mexicano indocumentado por volar dron en zona restringida de la FIFA

Georgia.- El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) anunció la presentación de cargos federales contra un ciudadano mexicano indocumentado, tras ser interceptado operando un dron en el espacio aéreo restringido de la FIFA en Atlanta, Georgia.

En un comunicado, explicaron que la detención fue el resultado de una investigación conjunta entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina Federal de Investigación (FBI).

Las autoridades federales subrayaron que esta acción representó una grave violación a los estrictos protocolos de seguridad aérea implementados para proteger a los asistentes a los eventos oficiales del torneo internacional.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Georgia, el imputado fue identificado como Lorenzo Rojas-Martínez, quien desplegó la aeronave no tripulada el 12 de junio

Explicaron que el incidente ocurrió en las inmediaciones del Centennial Olympic Park, justo durante el desarrollo del FIFA Fan Festival 2026. Agentes del FBI confrontaron al sospechoso en el lugar para solicitar su identificación. Tras confirmar que se encontraba de forma ilegal en el país, lo tomaron bajo custodia de inmediato. Luego fue transferido formalmente a las instalaciones de ICE al día siguiente.

De la misma manera, señalaron que se formalizó las acusaciones por los delitos de operación de un dron en una zona de restricción temporal de vuelo y reingreso ilegal al país.

Por otro lado, señalaron sobre un extenso expediente delictivo previo que incluye condenas por tráfico de drogas, posesión de propiedad robada, contribución a la delincuencia de un menor y dos cargos por fraude. Además de un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI). Lo que consolida su perfil de alta peligrosidad ante las agencias del orden.

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Tenía orden de deportación

Acotaron que Rojas-Martínez declaró haber ingresado ilegalmente por primera vez a través de Texas en el año 1999, enfrentando una primera deportación en 2013. Posteriormente, incurrió en un delito grave al volver a entrar de forma clandestina, lo que derivó en una segunda deportación en el año 2019. Antes de registrar un tercer ingreso ilegal en una fecha y locación que aún están siendo investigadas por las autoridades de control fronterizo.

Al respecto, la subsecretaria adjunta interina, Lauren Bis, ratificó que la administración de Donald Trump no tolerará que extranjeros indocumentados pongan en riesgo la tranquilidad del pueblo estadounidense.

La funcionaria puntualizó que el imputado voló de manera peligrosa en un perímetro altamente concurrido y blindado por agencias federales.

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