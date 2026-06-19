Charlotte, NC.- Parques y Recreación del Condado Mecklenburg está ayudando a los mayores y adultos locales que reciben ingresos por discapacidad a mantenerse frescos este verano regalando ventiladores gratuitos en cajas.

A partir del lunes 22 de junio, los residentes del condado Mecklenburg mayores de 60 años y los adultos de entre 18 y 59 años que reciban ingresos por discapacidad podrán registrarse para recoger un ventilador en uno de los 10 lugares. La inscripción estará disponible en línea, o llamando o visitando uno de los puntos de recogida.

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No se aceptarán solicitudes de acceso sin cita. Los ventiladores están limitados a uno por persona. Al recoger un ventilador, la persona debe mostrar un carné de conducir válido o un DNI estatal que aporte prueba de edad y una dirección actual del condado Mecklenburg.

Los ventiladores estarán disponibles para recoger a partir del mismo día, 22 de junio, hasta que se agoten existencias. Los lugares de recogida son:

Centro Recreativo de Albemarle Road, 5027 Idlewild Road North, Charlotte, 980-314-1101

Centro Recreativo Bette Rae Thomas, 2921 Tuckaseegee Road, Charlotte, 980-314-1111

Centro Recreativo David B. Waymer, 14008 Holbrooks Road, Huntersville, 980-314-1127

Centro Regional de Recreación Eastway, 3150 Eastway Park Drive, Charlotte, 980-314-3772

Centro Recreativo Mallard Creek, 2530 Johnston-Oehler Road, Charlotte, 980-314-1121

Centro Regional de Recreación del Norte, 18121 Old Statesville Road, Cornelius, 980-314-6772

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Centro Recreativo Southview, 1720 Vilma St., Charlotte, 980-314-1105

Centro Recreativo Sugaw Creek, 943 W. Sugar Creek Road, Charlotte, 980-314-1124

Centro de Mayores de Tyvola, 2225 Tyvola Road, Charlotte, 980-314-1320

Centro Recreativo West Charlotte, 2401 Kendall Drive, Charlotte, 980-314-1120

Los aficionados se proporcionan en parte gracias a las contribuciones de Duke Energy.

Video: Frente a un golpe de calor