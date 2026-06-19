Este evento tendrá lugar en el anfiteatro del parque Bailey Road, ubicado en 11536 Bailey Road, Cornelius, Carolina del Norte.

El evento contará con la Orquesta Sinfónica de Charlotte, que interpretará música clásica, pop y tónica. Además, podrá disfrutar de puestos de comida, cerveza y vino locales, actividades para niños y mucho más.

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El evento Symphony in the Park & ​​Fireworks de este año contará con una novedad especial para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos. Antes de que comiencen los fuegos artificiales, 150 drones sincronizados crearán imágenes patrióticas iluminadas y exhibiciones aéreas animadas, aportando una nueva dimensión a esta querida tradición comunitaria.

Tras el espectáculo de drones, ¡disfruta del gran final con fuegos artificiales!

Lleve una manta o una silla. No se permiten mascotas, fumar, usar cigarrillos electrónicos, vapear, encender fuego, tiendas de campaña, sombrillas grandes o de playa, envases de vidrio ni bebidas alcohólicas del exterior.