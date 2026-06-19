Recomendaciones de seguridad para prevenir delitos en verano

Craven, NC.- La llegada del verano trae consigo un aumento de las actividades al aire libre, las vacaciones familiares y una mayor presencia de personas en parques, lagos y espacios recreativos. Sin embargo, esta temporada también suele registrar un incremento en ciertos delitos relacionados con robos a viviendas, hurtos de equipos y situaciones de riesgo en actividades acuáticas. Ante este escenario, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones destinadas a fortalecer la seguridad de los ciudadanos y proteger sus bienes.

Uno de los principales focos de atención corresponde a la prevención de robos en viviendas. Según las autoridades, muchos de estos incidentes ocurren cuando los delincuentes recorren barrios residenciales en busca de garajes abiertos, depósitos sin protección o artículos de valor almacenados en exteriores.

Para reducir los riesgos, los especialistas recomiendan mantener cerrados y asegurados los garajes, cobertizos y demás áreas de almacenamiento. También aconsejan evitar dejar controles remotos de puertas de garaje dentro de vehículos estacionados en el exterior, ya que estos dispositivos pueden facilitar el acceso a la propiedad.

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La instalación de luces con sensores de movimiento y cámaras de vigilancia constituye otra de las medidas sugeridas. Estos sistemas contribuyen a disuadir actividades delictivas y pueden aportar evidencia en caso de incidentes.

Las autoridades también recomiendan documentar los bienes de valor mediante fotografías y registros de números de serie. Esta práctica facilita los procesos de identificación y recuperación en caso de robo. Asimismo, sugieren guardar herramientas, equipos de jardinería, bicicletas y otros objetos costosos en espacios seguros durante la noche.

Los propietarios de remolques también deben extremar precauciones. El uso de candados de enganche representa una de las medidas más eficaces para evitar hurtos de este tipo de vehículos.

Además de la seguridad residencial, las autoridades dedicaron especial atención a quienes disfrutan de actividades náuticas durante el verano. Entre las recomendaciones destacan evitar la navegación bajo los efectos del alcohol o sustancias ilícitas, verificar las condiciones meteorológicas antes de salir y comunicar previamente los planes de navegación a familiares o personas de confianza.

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Los expertos también recuerdan la importancia de llevar a bordo todo el equipo de seguridad exigido por las normas vigentes, así como respetar los límites de velocidad, las zonas restringidas y las reglas de navegación establecidas para cada vía acuática.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la participación comunitaria. La vigilancia vecinal continúa siendo una de las herramientas más efectivas para prevenir delitos. Por ello, instaron a los residentes a reportar cualquier actividad sospechosa de forma inmediata a los organismos competentes.

Los responsables de seguridad señalaron que la colaboración ciudadana resulta fundamental para mantener comunidades más seguras durante la temporada estival. Con medidas preventivas sencillas y una actitud vigilante, los residentes pueden disminuir considerablemente las oportunidades para la actividad delictiva y disfrutar del verano con mayor tranquilidad.

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