México lidera con paso firme y Canadá firma goleada histórica

Vancouver.- La FIFA oficializó los resultados de la trascendental jornada mundialista del jueves 18 de junio, donde las escuadras de México y Canadá se erigieron como las grandes protagonistas de la cartelera al conseguir victorias contundentes y estratégicas que alteraron por completo los lideratos de los Grupos A y B, desatando la euforia de la afición local y dejando a ambos combinados en puestos de privilegio para avanzar a la fase de eliminación directa.

A través de las redes sociales se informó que en la actividad correspondiente al Grupo A, la selección de México ratificó su extraordinario momento futbolístico al derrotar con un ajustado pero merecido 1-0 a la escuadra de Corea del Sur.

An update on how Group A and B are looking! 👊#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026

Con este resultado defensivamente impecable, el conjunto azteca sumó su segundo triunfo consecutivo para consolidarse como líder absoluto del sector con 6 puntos perfectos y una diferencia de goles de +3.

Así vivimos el gol de nuestra Selección. ¡Viva México! 🇲🇽 pic.twitter.com/0Ox3FWSYwh — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 19, 2026

De la misma manera, expertos deportivos destacaron que el panorama se tornó aún más favorable para los mexicanos tras el empate 1-1 entre la República Checa y Sudáfrica.

Matchday 8 ✔️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026

Canadá aplastó a Qatar 6-0

Por otro lado, el Grupo B fue testigo de una exhibición ofensiva sin precedentes por parte de Canadá, que aplastó con un humillante 6-0 a la selección de Qatar.

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Esta masiva cuota goleadora no solo demostró el arsenal de la escuadra de la hoja de maple, sino que además catapultó a Canadá al primer lugar de su zona con 4 puntos y una imponente diferencia de goles de +6.

Here’s how things stand in Group B after Match Day 2 ⬇️#CANMNT #OurGameNow pic.twitter.com/cEq0nO4i2n — CANMNT (@CANMNT_Official) June 19, 2026

Es de mencionar, que el liderato canadiense cobró mayor valor al superar los dividendos de Suiza, combinado que en el otro duelo del sector venció con autoridad 4-1 a Bosnia y Herzegovina, quedando también con 4 unidades, pero en el segundo puesto debido al diferencial de goleo (+3).

Es de mencionar, que con las estadísticas a su favor, los cuerpos técnicos de México y Canadá iniciarán de inmediato la planeación táctica para encarar la decisiva tercera fecha de la fase regular.

Por último, la selección de México buscará asegurar formalmente el liderato de su grupo en su próximo compromiso para evitar cruces tempranos ante las potencias, mientras que el revitalizado plantel de Canadá intentará prolongar su racha goleadora para avanzar como cabeza de serie, reconfirmando que el fútbol norteamericano está listo para hacer historia en su propia Copa del Mundo.

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