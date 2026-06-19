El lunes 15 de junio, para los Carolina Hurricanes, la celebración se extendió desde la noche anterior, dirigiéndose hacia el este tras su victoria en la Copa Stanley sobre los Vegas Golden Knights.

El viaje de regreso a casa estuvo lleno de reflexiones sobre la exitosa temporada que acababa de terminar y de planes para los próximos días. Con la celebración oficial del campeonato presentada por Spectrum programada para el sábado, hay tiempo de sobra para seguir disfrutando hasta entonces.

Y una de las cosas maravillosas de la Ciudad de los Robles es que si buscas una fiesta, tienes que ir a una sola zona: Glenwood Ave.

Tras una publicación de Jordan Martinook en X , los Caniacs fueron convocados a Teets, un establecimiento local propiedad del exjugador de los Hurricanes, Bates Battaglia, y su hermano, Anthony. Con menos de tres horas de aviso, una noche de lunes a mediados de junio se convirtió en un auténtico caos, con una calle cortada y una cola de cientos de personas que daba la vuelta a la esquina.

El capitán y ganador del Trofeo Conn Smythe, Jordan Staal, llegó al evento en dos autobuses de fiesta, llevando consigo la estatua de Lord Stanley.

Con información de Carolina Hurricanes

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