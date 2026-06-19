La Casa Blanca: EE.UU. e Irán firman memorando para frenar la guerra

Washington.- La Casa Blanca informó el viernes 19 de junio, que bajo la gestión del presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance, anunció la histórica firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) con la República Islámica de Irán.

En un comunicado, destacaron que el acuerdo, alcanzado tras una estrategia de presión económica y militar, establece un cese al fuego inmediato y permanente entre ambas naciones.

Detallaron que el pacto obliga a Teherán a renunciar de forma definitiva a cualquier intento de desarrollar o poseer armas nucleares, prohibiendo explícitamente el enriquecimiento de uranio, al tiempo que decreta la reapertura del Estrecho de Ormuz para restituir la libre navegación comercial internacional.

Destacan despliegue de operaciones militares

Por otro lado, indicaron que este avance diplomático se consolidó tras el despliegue de las operaciones militares estadounidenses denominadas Midnight Hammer y Epic Fury, esta última con una duración de 107 días.

Ver más: Trump vincula la paz en Medio Oriente con la baja del crudo

De acuerdo con los balances de seguridad nacional de Washington, las incursiones de las Fuerzas Armadas degradaron severamente las capacidades de defensa del régimen iraní, destruyendo su infraestructura naval, anulando su fuerza aérea y fábricas de drones, y desmantelando los complejos nucleares estratégicos de Fordow, Natanz e Isfahan.

Palace of Versailles | June 17, 2026 pic.twitter.com/YcDczZLkyB — The White House (@WhiteHouse) June 19, 2026

Asimismo, señalaron que esta posición de fuerza obligó al liderazgo de Teherán a sentarse a la mesa de negociaciones bajo las condiciones impuestas por la Casa Blanca.

Asimismo, detallaron que el memorando estipula un estricto periodo de condicionamiento y verificación de 60 días para monitorear detalladamente el comportamiento del régimen de los ayatolás.

Iran is FINISHED. pic.twitter.com/V9AXJ3VtTb — The White House (@WhiteHouse) June 19, 2026

Enfatizaron también, que a diferencia de pactos bilaterales del pasado, la administración estadounidense enfatizó que este acuerdo se ejecuta bajo la premisa de «poner a América primero», sin recurrir al envío de fondos públicos ni canjes financieros en efectivo.

Por último, indicaron que la resolución del conflicto contó con el respaldo y la mediación directa de los gobiernos de Pakistán, encabezado por el primer ministro Shehbaz Sharif, y de Qatar, quienes facilitaron las mesas de diálogo.

Asimismo, el acuerdo fue respaldado formalmente por los líderes del G7 durante la cumbre de Évian, sumando las declaraciones de apoyo de figuras como el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron, quien atestiguó firmas complementarias en Versalles, y el canciller alemán Friedrich Merz, quienes coincidieron en que el pacto representa una ventana de oportunidad crucial para la estabilidad macroeconómica global.

Vídeo: ¡Alerta migratoria! EE.UU. revoca 17 ciudadanías y cambios en firmas