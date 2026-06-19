INTERPOL frena la explotación sexual en plataformas de contenido

Madrid.- La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) coordinaron con éxito la Operación CyberProtect III, un despliegue enfocado en combatir la trata de personas y la explotación sexual en entornos digitales.

En un comunicado, detallaron que el operativo realizado desde 19 al 22 de mayo de 2026, las autoridades de siete naciones europeas unieron fuerzas en un innovador formato de hackathon tecnológico de cuatro días.

Destacaron que el objetivo central de la misión fue rastrear, identificar y neutralizar el creciente uso de plataformas de contenido por suscripción como herramientas para captar y explotar a poblaciones vulnerables a escala global.

🚨 Police ‘hackathon’ identifies sexual exploitation on content subscription sites Seven European countries have joined forces for a four-day ‘hackathon’ to target a human trafficking threat on subscription-based content platforms. Typically the criminal groups involved in… pic.twitter.com/2omux65pUh — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) June 19, 2026

Participaron diversos países

De la misma manera, explicaron que el despliegue policial, en el que participaron 14 oficiales especializados de Alemania, España, Países Bajos, Reino Unido, Rumanía, Suecia y Ucrania, arrojó resultados inmediatos para la justicia internacional.

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Acotaron que durante las exhaustivas jornadas de rastreo digital en redes sociales, aplicaciones de mensajería y sitios web con muros de pago, las fuerzas del orden lograron identificar 34 casos sospechosos, 18 perfiles de presuntos delincuentes y 27 víctimas potenciales.

Asimismo, señalaron que el cruce de datos proporciona inteligencia crítica para desmantelar las redes de crimen organizado que aprovechan la fragmentación jurisdiccional para intentar evadir la acción de la ley.

En este sentido, resaltaron que la operación permitió identificar una alarmante proliferación del fenómeno denominado «e-pimping» (proxenetismo digital), un esquema donde los tratantes emplean herramientas de software y redes cifradas para masificar la explotación.

Señalaron que entre los hallazgos clave de las autoridades figura la alta prevalencia de anuncios que involucran a modelos procedentes de Sudamérica, consolidando a la región como un punto de origen crítico para la explotación tanto real como virtual. Asimismo, se detectó el uso de inteligencia artificial para generar perfiles falsos, la venta de productores de contenido en grupos de mensajería con hasta 28.000 anuncios y el uso de criptomonedas y emojis de diamantes transferibles como sistemas de pago opacos que facilitaban transacciones de apenas 3 dólares por videos privados.

Las autoridades concluyeron ratificando que cada perfil delictivo y víctima identificada activa de forma inmediata líneas de investigación criminal transfronterizas, reforzando el compromiso de blindar los entornos digitales y rescatar a quienes se encuentran en condiciones de riesgo.

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