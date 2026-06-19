Fiscalía colombiana abre investigación formal contra Álvaro Uribe

Bogotá.- La Fiscalía General de la Nación de Colombia, a través de su Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, ordenó la apertura de una investigación formal y la vinculación mediante indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

A través de una publicación en sus redes sociales indicaron que la decisión, notificada oficialmente entre el 18 y 19 de junio de 2026, sitúa al exmandatario en el centro de un proceso penal por su presunta responsabilidad en la conformación, promoción y facilitación de estructuras paramilitares en el departamento de Antioquia durante la década de los noventa, un dictamen que sacude el panorama político y judicial del país.

En este sentido, detallaron que Uribe Vélez enfrenta cargos criminales tipificados como concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida.

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en la conformación y acción de grupos paramilitares en Antioquia. Ver más ⬇️ pic.twitter.com/b0xsSIi1cN — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 19, 2026

Asimismo, de acuerdo con el expediente del ente investigador, el expresidente habría facilitado y promovido activamente el accionar de un grupo armado ilegal, vinculado posteriormente al Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el cual habría utilizado como su base principal de operaciones de la época a la Hacienda Guacharacas, una propiedad rural que pertenecía a la familia Uribe Vélez en el momento en que se desarrollaron los hechos.

Acotaron además, que la indagación penal abarca la presunta implicación del exgobernador en cruentas incursiones paramilitares ejecutadas entre 1996 y 1997 en los corregimientos de La Granja y El Aro, en el municipio de Ituango, así como en San Roque.

Ver más: Tribunal de Bogotá revoca condena y exonera al expresidente Álvaro Uribe

Lo vinculan en el homicidio de un defensor de derechos humanos

Por otro lado, la delegada ante la Corte Suprema vinculó formalmente a Uribe Vélez con la autoría o facilitación del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en Medellín en febrero de 1998 tras haber denunciado públicamente la complicidad de la fuerza pública en dichas masacres.

SOBRE VINCULACIÓN FORMAL Y LLAMADO A INDAGATORIA DE URIBE Bogotá D. C., 19 de junio de 2026.- En calidad de actor popular y apoderados en el proceso que la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia adelanta en contra del expresidente de la República Álvaro… pic.twitter.com/PumBJaBEej — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 19, 2026

Por último, indicaron que el exmandatario será citado formalmente en los próximos días para rendir su diligencia de indagatoria, un escenario procesal donde se comenzará a definir su situación jurídica bajo las garantías constitucionales.

Vídeo: ¿Qué pasará con el futuro de Perú? La definición electoral más reñida