EE.UU. restringe visas a líderes del TPLF ante riesgo de guerra

Washington.- El Departamento de Estado anunció la aplicación de restricciones de visa contra miembros de la línea dura del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF) debido al peligroso aumento de las tensiones en el norte de Etiopía.

En un comunicado, explicaron que la medida responde directamente al resurgimiento de hostilidades que amenazan con reiniciar el conflicto armado en la región y desestabilizar la seguridad de todo el Cuerno de África, en un esfuerzo por detener las acciones de actores políticos y militares que sabotean los esfuerzos de pacificación.

Buscan cortar privilegios de viajes a altos funcionarios

Al respecto, el secretario de Estado, Marco Rubio, oficializó la política de sanciones invocando la autoridad de la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Esta orden prohíbe el ingreso a territorio estadounidense a los dirigentes del TPLF considerados responsables o cómplices de socavar una salida pacífica a la crisis, extendiendo el castigo migratorio a sus familiares inmediatos.

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Con este bloqueo de visados, Washington busca cortar los privilegios de viaje de los mandos radicales que impulsan la retórica belicista.

Por otro lado, detallaron que las alarmas internacionales se encendieron tras los recientes enfrentamientos armados entre las Fuerzas de Seguridad de Tigray (TSF) y las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (ENDF).

Señalaron que este choque constituyó el primer combate directo entre ambas facciones desde la finalización del devastador conflicto civil que se libró entre 2020 y 2022. Aquella guerra dejó un saldo trágico de 600.000 vidas perdidas y llevó a la región al borde de una hambruna extrema, por lo que este nuevo quiebre militar pone en jaque los frágiles acuerdos alcanzados.

De la misma manera, es de mencionar que el impacto humanitario de este nuevo brote de violencia ya se manifiesta con el desplazamiento masivo de cientos de miles de civiles en todo el norte del territorio etíope. Ante el temor fundado de un retorno inminente a la guerra abierta, las familias han comenzado a abandonar sus hogares de forma masiva para salvar sus vidas.

En este sentido, la administración de los Estados Unidos ratificó su postura inquebrantable de apoyo al pueblo etíope y a los habitantes de Tigray en sus aspiraciones de vivir con paz y dignidad.

Por último, el gobierno norteamericano concluyó su pronunciamiento advirtiendo que continuará empleando todas las herramientas políticas, diplomáticas y legales a su alcance para exponer y exigir una estricta rendición de cuentas a los funcionarios del TPLF o a cualquier otro individuo que intente atentar deliberadamente contra la estabilidad y el desarrollo de la región.

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