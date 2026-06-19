EE.UU. destina 1.860 millones para reparar infraestructura vial

Washington.- El secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean P. Duffy, anunció la asignación de 1.860 millones de dólares en fondos de ayuda de emergencia destinados a acelerar las reparaciones críticas en carreteras, puentes e infraestructura de transporte dañadas por desastres naturales recientes y eventos catastróficos.

En un comunicado, explicó que este paquete financiero de la administración federal busca restituir la conectividad vial en múltiples estados del país, garantizando una reactivación segura y expedita de los canales de movilidad que sostienen el comercio y el tránsito civil tras sufrir el impacto de fenómenos climáticos extremos.

En este sentido, explicó que dentro de la distribución de este fondo de recuperación, se contempla una partida específica de más de 908 millones de dólares para subsanar los graves estragos provocados por el huracán Helene.

Destacaron que con esta nueva inyección de capital, el compromiso financiero total de la Administración Federal de Carreteras (FHWA) para atender los daños de este ciclón asciende a un acumulado histórico de 3.400 millones de dólares distribuidos entre todos los estados impactados, concentrando una cifra sin precedentes de 2,900 millones de dólares exclusivamente para el estado de Carolina del Norte debido a la magnitud de la destrucción en sus rutas.

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Recursos aprobados antes de la temporada de huracanes

Por otro lado, el secretario Sean P. Duffy enfatizó la importancia de la movilización inmediata de recursos ante el inicio de la nueva temporada de huracanes, señalando que el liderazgo efectivo requiere responder con rapidez a las familias estadounidenses necesitadas.

El funcionario puntualizó que la administración del presidente Donald Trump está agilizando la entrega de estos fondos para que las comunidades locales puedan reconstruir sus redes de transporte de inmediato.

Duffy recordó que las carreteras y los puentes constituyen la infraestructura medular que mantiene en movimiento las economías locales, por lo que su restauración es una prioridad nacional.

De la misma manera, el administrador de la FHWA, Sean McMaster, ratificó el compromiso del organismo de trabajar estrechamente con los gobiernos estatales hasta que todas las vías dañadas estén completamente restauradas.

El funcionario advirtió que la ruptura de los enlaces de transporte provoca interrupciones críticas en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la economía del país, por lo que devolverlos a su funcionamiento óptimo es esencial. El saldo restante del paquete de asistencia financiará además la continuidad de las reparaciones derivadas de las inundaciones y deslaves de lodo de 2024 en varios estados, las tormentas e inundaciones de 2025 en Arizona, y múltiples eventos de ríos atmosféricos registrados en la región oeste del país.

Por último, señalaron que este esfuerzo técnico e institucional se canaliza a través del Programa de Alivio de Emergencia de la FHWA, un mecanismo federal especializado en proveer financiamiento directo tras la declaración de desastres mayores.

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