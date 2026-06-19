EE.UU. acumula 13 meses sin liberar migrantes y bate récords en decomisos

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) anunciaron un hito histórico al registrar 13 meses consecutivos de cero liberaciones de migrantes en la frontera.

En un comunicado, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, destacó que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump se está consolidando la frontera más segura en la historia de la nación, marcando el fin definitivo de la política de «captura y liberación» (catch and release) mediante la aplicación estricta de las leyes migratorias y la repatriación expedita de los extranjeros indocumentados hacia sus países de origen.

Detallaron que las métricas oficiales de mayo revelaron que las aprehensiones en la frontera suroeste se redujeron drásticamente a un nivel no visto en más de tres décadas, registrando apenas 9,998 detenciones en todo el mes.

Asimismo, destacaron que esta cifra representa un 94 % menos que el promedio mensual de la administración Biden y un 96 % por debajo de su punto más alto, igualando a lo que antes se detenía en un lapso de solo tres días en mayo de 2024.

Asimismo, señalaron que el promedio diario de capturas descendió a 323 aprehensiones por día, una cifra menor a la que se contabilizaba en una sola hora durante el pico de la gestión anterior.

Agentes incrementan cifras sobre la incautación de drogas

Por otro lado, explicaron que en materia de lucha contra el narcotráfico, el reporte de la CBP detalló un incremento del 32 % en la incautación combinada por peso de cocaína, metanfetamina, heroína, fentanilo y marihuana en comparación con mayo de 2024.

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Destacaron especialmente el decomiso de fentanilo, el cual experimentó un aumento del 72 % respecto a abril de 2026, alcanzando las 795 libras incautadas. Mientras que, los decomisos de marihuana promediaron 37,033 libras mensuales en el último cuatrimestre, un repunte del 61 % en comparación con el año fiscal 2024, acumulando en lo que va del año fiscal un 56 % más de narcóticos asegurados.

Asimismo, en el ámbito económico y aduanero, las operaciones de la CBP facilitaron el procesamiento de 321.000 millones de dólares en importaciones comerciales durante mayo de 2026, identificando 23.000 millones de dólares en aranceles para su recaudación.

Además, indicaron que las autoridades federales intensificaron las inspecciones para proteger las cadenas de suministro y los derechos del consumidor, logrando detener 247 cargamentos valorados en más de 44 millones de dólares por presuntas violaciones de trabajo forced. Así como también, confiscaron un volumen de 2 millones de productos falsificados con un valor estimado en el mercado superior a los 400 millones de dólares.

Por último, señalaron que durante el pasado mes de mayo, se emitieron 6.018 notificaciones de acciones de emergencia debido a la detección de productos vegetales y animales prohibidos o restringidos. Este esfuerzo de seguridad biológica incluyó la realización de 108.807 inspecciones de pasajeros en los puntos de entrada, derivando en la aplicación de 840 sanciones civiles y multas al público viajero por omitir la declaración obligatoria de artículos agrícolas.

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