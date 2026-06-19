Dos detenidos tras incautación de fentanilo y metanfetamina

Monroe, NC.- Un operativo de control vehicular realizado por agentes de la Oficina de Narcóticos culminó con la detención de dos personas y la incautación de sustancias ilegales consideradas de alto riesgo para la salud pública. Las autoridades informaron que la acción forma parte de los esfuerzos permanentes para combatir el tráfico de drogas y reducir la circulación de narcóticos en las comunidades del condado.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante una parada de tránsito que despertó sospechas entre los investigadores. A partir de esa intervención, los agentes desarrollaron una inspección que permitió localizar varias sustancias prohibidas dentro del vehículo involucrado.

Lee también: Tres personas enfrentan cargos por tráfico de fentanilo

Durante la investigación, los detectives encontraron cantidades de fentanilo y metanfetamina, dos drogas que figuran entre las principales preocupaciones de las agencias de seguridad y salud debido a sus efectos altamente adictivos y al riesgo de sobredosis asociado a su consumo.

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron a la detención del conductor del vehículo, identificado como Robert Wesley Tyson, y del pasajero, Charles Harley Wade Moore. Ambos fueron trasladados al Centro de Detención del Condado Union para el procesamiento correspondiente.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, Moore enfrenta dos cargos relacionados con tráfico de fentanilo. El tribunal fijó una fianza garantizada de 100.000 dólares mientras continúa el proceso judicial en su contra.

Por su parte, Tyson recibió cargos por posesión de metanfetamina y por mantener una propiedad destinada al almacenamiento, uso o venta de sustancias controladas. Las autoridades establecieron para él una fianza garantizada de 7.500 dólares.

Los registros oficiales indican que Tyson cumplió posteriormente con las condiciones exigidas para obtener su liberación. Mientras tanto, Moore permanece bajo custodia en el Centro de Detención del Condado Union a la espera de futuras actuaciones judiciales.

Lee también: Más de 50 detenidos tras operativo contra red de fentanilo en Florida

Las autoridades destacaron que este tipo de procedimientos resultan fundamentales para frenar la distribución de drogas sintéticas que representan una amenaza creciente para la seguridad de las comunidades. En particular, el fentanilo ha generado preocupación en numerosos estados debido a su elevada potencia, capaz de provocar consecuencias fatales incluso en pequeñas cantidades.

Los organismos encargados de la lucha contra el narcotráfico reiteraron su compromiso de continuar realizando operativos preventivos, investigaciones y controles de tránsito orientados a detectar actividades ilícitas relacionadas con la distribución de sustancias prohibidas.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades mediante la denuncia de actividades sospechosas que puedan vincularse con el tráfico de drogas. Según los responsables de la investigación, la cooperación entre la comunidad y las fuerzas de seguridad constituye una herramienta clave para impedir que estas sustancias lleguen a las calles y afecten a más personas.

Video: Emergencia por fentanilo: actúa rápido