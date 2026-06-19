Con aval de EE.UU., arranca mesa de diálogo en Venezuela

Caracas.- El Palacio Federal Legislativo en Caracas fue el escenario de una histórica primera reunión de trabajo celebrada el jueves 18 de junio de 2026, destinada a establecer una hoja de ruta para el diálogo político en Venezuela.

Así se conoció por la Asamblea Nacional y el gobierno de Estados Unidos, quienes coincidieron que el encuentro formalizó un canal directo de comunicación entre los principales factores políticos del país, un paso que fue inmediatamente bien recibido por el Gobierno de los Estados Unidos, que calificó la iniciativa como un avance inicial indispensable hacia la reconstrucción de una sociedad plenamente democrática, pacífica y abierta.

La reunión estuvo encabezada por la Dra. Dinorah Figuera, en su condición de representante de los diputados opositores del período legislativo 2015-2020, y por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

COMUNICADO || Presidente de la AN, Diputado Jorge Rodríguez, sostiene primera reunión de trabajo con la Dra. Dinorah Figuera, en su condición de representante de los diputados opositores del período 2015- 2020. pic.twitter.com/GUoRqIyGsh — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) June 18, 2026

De acuerdo con el comunicado oficial emitido en Caracas, Rodríguez acudió a la cita tras ser designado para el diálogo político por la presidenta encargada de la República, Delcy Eloína Rodríguez; por su parte, la administración estadounidense reafirmó su respaldo a este proceso liderado por la Asamblea Nacional de 2015, a la que ratificó como la última entidad electa democráticamente con reconocimiento internacional.

#EnFoto || Salón Tríptico || Presidente de la AN, Diputado Jorge Rodríguez, sostiene primera reunión de trabajo con la Dra. Dinorah Figuera, en su condición de representante de los diputados opositores del período 2015- 2020. pic.twitter.com/RMA1qV0XNi — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) June 18, 2026

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EE.UU. reitera la hoja de ruta

De la misma manera, señalaron que el principal resultado del encuentro fue la creación de una mesa técnica y política paritaria dotada de una agenda con hitos y cronogramas concretos.

Por su parte, el Departamento de Estado de EE.UU. puntualizó en un comunicado, que la hoja de ruta debe abordar de manera prioritaria la reconstrucción de las instituciones democráticas y el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), además de asegurar el restablecimiento de garantías duraderas para la participación política y la defensa de las libertades cívicas esenciales.

The U.S. welcomes the meeting today between Jorge Rodriguez as President of the National Assembly (AN) of 2026 and representative of the Venezuelan Interim Government, and 2015 Venezuelan National Assembly President Dinorah Figuera to discuss an agenda that will serve as the… — Tommy Pigott (@statedeptspox) June 18, 2026

El gobierno de Trump enfatizó que la piedra angular de cualquier transición institucional sostenible es el desarrollo de un diálogo inclusivo que represente fielmente los intereses de la población.

A través de su pronunciamiento oficial, el gobierno norteamericano manifestó que apoya firmemente el riguroso trabajo técnico que se avecina, señalando que la cooperación activa entre los partidos políticos de Venezuela y el gobierno interino es el único camino viable para superar las fracturas actuales y garantizar un debate político abierto y libre de coacciones.

Por último, las delegaciones y los observadores internacionales prevén que las conversaciones continúen de forma sistemática durante las próximas semanas en Caracas para formalizar el inicio de las mesas de trabajo.

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