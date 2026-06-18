Weber lidera a los Knights hacia una victoria de recuperación

Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights no tardaron en recuperarse de la derrota del martes en el primer partido de la serie contra los Buffalo Bisons. El encuentro del miércoles por la tarde les brindó a los Knights la oportunidad de igualar la serie con los Bisons, y Charlotte lo logró con una impresionante victoria de 5-1.
Recap: Weber Leads the Knights to Bounce-Back Win
— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) June 17, 2026
La parte alta de la segunda entrada, en la que anotaron cuatro carreras, fue la principal responsable del daño ofensivo. Dustin Harris conectó un sencillo productor al jardín izquierdo y abrió el marcador.
Andy Weber conectó un jonrón de tres carreras por la línea del jardín izquierdo, su primer cuadrangular con los Knights, y Charlotte se puso arriba 4-0 después de dos entradas. Weber bateó de 3-4 y se quedó a un triple de completar el ciclo.
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La combinación de lanzadores Tyler Schweitzer , Duncan Davitt , Zach Franklin , Garrett Schoenle y Javy Guerra mantuvo a los Bisons desequilibrados en el plato. Davitt lideró la ofensiva con tres entradas sin permitir carreras y Guerra cerró el partido lanzando las últimas 1.1 entradas.
Ryan Galanie dio el golpe final con un jonrón solitario en la parte alta de la sexta entrada. El primera base de los Knights batea para .381 con cuatro jonrones y seis dobles en el mes de junio.
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Rikuu Nishida , Kyle Teel , Mario Camilletti y Dru Baker lograron conectar hits en la octava victoria de Charlotte en sus últimos nueve partidos como visitante.
Los Knights intentarán conseguir su novena victoria consecutiva el jueves 18 de junio, cuando el tercer partido en Buffalo esté programado para las 6:35 p. m. ET.
Con información de Charlotte Knights