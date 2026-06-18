Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, reafirmó el firme compromiso de su administración con la pacificación global al exigir un alto el fuego completo en todos los frentes de combate, abarcando las fronteras de Líbano, Israel y las operaciones de Hezbolá.

A través de sus redes sociales, destacó que la estrategia diplomática y de presión de Washington está orientada a consolidar una estabilidad duradera en el Medio Oriente, marcando una ruta clara hacia el cese definitivo de las hostilidades.

"The United States is committed to PEACE… We expect a complete Ceasefire on all fronts, including Lebanon, Hezbollah, and Israel." – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/9mcZhC89QU — The White House (@WhiteHouse) June 18, 2026

Asimismo, el jefe de Estado desmintió de manera categórica las versiones sobre un presunto desembolso financiero hacia Teherán, catalogándolas como desinformación absoluta.

«¡No hay ningún pago de 300 mil millones de dólares a Irán por parte de EE. UU.! ¡Eso es noticia falsa!», sentenció Trump, quien atribuyó los rumores a propaganda de la oposición política.

“There is no 300 Billion Dollar payment to Iran by the U.S. That’s Fake News! All there is for the U.S. is Success, Lower Oil Prices, and Victory. Check out the Stock Market. Dumocrat propaganda at play!!!” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/ivJDcNkzWz — The White House (@WhiteHouse) June 18, 2026

De la misma manera, el presidente enfatizó en su lugar que el panorama actual para la nación se traduce en éxito geopolítico, precios energéticos visiblemente más bajos y un notable repunte de ganancias en el mercado de valores.

🚨 President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. 🇺🇸 pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF — The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026

Inició con éxito el transito por el Estrecho de Ormuz

Por otro lado, el vicepresidente de EE.UU. J. D. Vance en una conferencia de prensa respaldó estas afirmaciones presentando datos estadísticos y logísticos clave sobre el flujo de crudo en las vías marítimas internacionales.

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Detalló que 12.5 millones de barriles de petróleo transitaron con éxito por el Estrecho de Ormuz durante la noche del miércoles 17 de junio, registrando el volumen de carga y distribución más alto desde el inicio del conflicto armado, lo que demuestra una progresiva normalización de los canales comerciales en la región.

.@VP: "Last night, 12.5M barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. Oil prices are down nearly at their level from the pre-war [level]. Gas prices dropped below $4/gallon today for the first time since the conflict, and… pic.twitter.com/3TRvwCBVRM — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 18, 2026

De acuerdo con el reporte oficial de la Casa Blanca, las proyecciones indican que los costos de los combustibles mantendrán una tendencia sostenida a la baja. Este alivio financiero se ve impulsado por una tregua táctica en el mar, confirmándose que las fuerzas iraníes sumaron su segunda noche consecutiva sin efectuar disparos contra navíos comerciales.

Por último, el gobierno estadounidense ratificó su postura inquebrantable en materia de seguridad internacional al asegurar que Irán bajo ninguna circunstancia podrá desarrollar o poseer un arma nuclear. Con los mercados financieros cotizando al alza, un suministro de crudo plenamente garantizado y tarifas de servicios en descenso directo, la administración catalogó el actual escenario como una victoria contundente para el pueblo americano y la estabilidad del mundo entero.

Vídeo: Informe del CMPD a la comunidad